Grozljivo: medved zvlekel žensko iz šotora in jo ubil

Leah Davis Lokan iz Kalifornije je bila s prijatelji na daljšem kolesarskem popotovanju po naravi. Ustavili so se v mestecu Ovando v Montani in postavili šotore blizu lokalne pošte ter se odpravili spat. Medved jih je prvič prišel budit okoli tretje ure zjutraj v torek, a so ga pregnali.

Kot varnostni ukrep so vso hrano vzeli iz šotorov, jo na prostem zavarovali ter se odpravili nazaj spat. Medved se je čez dobro uro vrnil in napadel Leah Davis Lokan. Njena prijatelja sta poklicala nujno številko in kosmatinca poškropila z razpršilom. Uslužbenci urada za ribe, divje živali in naravne parke Montane so sporočili, da je isti medved isto noč še razdejal kokošnjak in pojedel osem kokoši. Medveda so poleg tega posnele tudi varnostne kamere pošte.

Medveda bodo usmrtili

V sredo so medveda iskali ves dan tudi s pomočjo helikopterja, vendar ga do četrtka še niso našli. Nastavili so mu pasti, tiskovni predstavnik omenjenega urada Greg Lemon pa je zagotovil, da ga bodo usmrtili, ko ga najdejo. Če ga ujamejo v past, bodo pred usmrtitvijo najprej preverili njegov DNK, da ne bi usmrtili napačnega medveda.