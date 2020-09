Grozljive podrobnosti krutega umora petih otrok #video

V mestu Solingen na zahodu Nemčije so policisti včeraj popoldne v enem od stanovanj v bloku našli pet mrtvih otrok. Policija sumi, da je otroke umorila njihova 27-letna mama. Ta je po dogodku poskušala narediti samomor. Družinsko tragedijo je preživel 11-letni sin, ki naj bi bil priča dogodkom, v katerih naj bi mati zastrupila njegove brate in sestre.

Nemčijo je včeraj pretresla družinska tragedija, v kateri je 27-letna mati Christiane K. s pomočjo za zdaj še neznane snovi v stanovanju umorila svojih pet otrok – tri deklice, stare 18 mesecev, dve leti in tri leta, ter dva dečka, stara šest in osem let. Ko so policisti vstopili v stanovanje, so bili otroci že mrtvi. Policijo je na pomoč poklicala babica, ki živi v 60 kilometrov oddaljenem Mönchengladbachu.

Enajstletni deček sam prišel k babici

Šesti otrok, ki je tragedijo preživel, je star 11 let in naj bi bil priča smrti svojih sorojencev. Po dogodkih naj bi mama z dečkom nato odšla v približno 35 kilometrov oddaljeni Düsseldorf, kjer je na železniški postaji poskušala storiti samomor. Za zdaj ni znano, ali je bil deček priča tudi njenemu poskusu samomora. Znano je le, da je pot sam nadaljeval v mesto Mönchengladbach, kjer živi njegova babica, ta je sicer tudi prva poklicala policijo in jo obvestila o dogodku.

Foto: Reuters

Je za družinsko tragedijo kriva propadla zveza?

Okoliščine umorov policija še preiskuje, zato natančen vzrok in motiv za dejanje 27-letnice nista znana. Je pa mati leta 2014 na družbenih omrežjih objavila, da je izgubila ljubezen svojega življenja. Policija je o dogodku uvedla preiskavo, policisti pa ga obravnavajo kot kriminalno dejanje. S katero substanco je mama umorila otroke, bodo v prihodnjih dneh razkrile toksikološke preiskave.

Foto: Reuters

Eden izmed kriminologov, ki sodeluje v preiskavi, je za medije sicer dejal, da so bili znaki stiske v družini očem okolice verjetno skriti zaradi koronavirusne epidemije in karantene, zato sosedje in bližnji niti niso mogli vedeti, kaj se dogaja.

Policija je stopila v stik z očetom umorjenih otrok. Za 11-letnega dečka trenutno skrbi babica. Sedemindvajsetletnica, ki je poskus samomora preživela, je na zdravljenju v bolnišnici, vendar še ni sposobna sodelovati v preiskavi.