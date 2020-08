Celjsko tožilstvo zahteva dopolnitev preiskave umora Sare Veber

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjsko tožilstvo zahteva od celjskega okrožnega sodišče dopolnitev preiskave domnevnega umora Sare Veber, ki je bila dekle Sebastiena Abramova. Po navedbah tožilstva je treba z dodatnimi vprašanji izvedencem preveriti zagovor Abramova, kot osumljenega umora Vebrove glede njegovih trditev o okoliščinah, v katerih naj bi prišlo do ustrelitve.

O vložitvi obtožnice zoper Sebastiena Abramova bo odločeno po dopolnitvi preiskave, je za STA danes povedala vodja celjskega okrožnega tožilstva Simona Kuzman-Razgoršek. O zadevi sta danes poročala časnika Delo in Slovenske novice.

Okrožno sodišče v Celju je julija lani izdalo sklep o začetku sodne preiskave v zadevi, v kateri je 30-letni Abramov osumljen, da je marca 2015 umoril 24-letno Vebrovo.

Tragični dogodek, zaradi katerega je umrlo Abramovo tedanje dekle, se je pred dobrimi petimi leti zgodil v hiši njenih staršev v okolici Žalca. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek vseskozi opisoval kot nesrečo, ki da se je zgodila, ko je čistil puško.

Pri takšni razlagi je vztrajal tudi v podanem zagovoru pred preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Celju junija lani.

Okoliščine smrti Sare Veber so policisti preiskovali vse od tragičnega dogodka pred štirimi leti. Sprva je preiskava potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, štiri leta po dogodku pa so celjski kriminalisti Abramova konec aprila letos kazensko ovadili.

Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.

Abramov je sicer zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko, v priporu v Ljubljani od 7. marca lani. Zoper njega pa teče tudi postopek pred Okrajnim sodiščem v Žalcu zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove, ki se bo predvidoma nadaljeval 20. avgusta.