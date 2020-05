Julija Adlešič in Sebastien Abramov se nameravata poročiti #video

Video: Planet TV

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bilo danes nadaljevanje glavne obravnave za Julijo Adlešič, Sebastiena Abramova, Gorazda Colariča in Tinko Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi odrezana roka.

V svojem prvem medijskem nastopu je Adlešičeva po obravnavi med drugim povedala, da si je roko s krožno žago odrezala po nesreči in da nikakor ni šlo za goljufijo. "Nikoli nisem bila zmanipulirana s strani nikogar," je še izpostavila.

Kaj jim očita obtožnica?

Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilca to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino. Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti bi se ji je obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.

Obtožnica Adlešičevi in njenemu partnerju Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskićeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Abramov in Adlešičeva sta bila zaradi ponovitvene nevarnosti od 8. marca lani v priporu, od koder je bila Adlešičeva pred kratkim premeščena v hišni pripor.