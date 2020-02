Abramov znova pred sodnika, izjav ni dajal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so Abramova kazensko ovadili tudi zaradi suma, da naj bi iz koristoljubja s puško umoril svojo partnerico Saro. Foto: Samanta Gomboc

Kot je pretekli teden dejal tožilec Marko Borovnik, je Sebastien Abramov prosil Sarino mamo, da vzame posojilo, ker naj bi potreboval denar za nakup vozila. Mama je potem v banki najela posojilo, imela je tudi nekaj privarčevanega denarja, vse skupaj pa je izročila Abramovu, piše STA.

Abramov je pretekli teden krivdo zavrnil. Povedal je, da je bil denar namenjen za vračilo Sarine kadrovske štipendije, saj se je želela zaposliti drugje in bi se s tem vračilom rešila obveznosti do delodajalca za štipendiranje. Tožilec pa tej zgodbi ne verjame, saj zanjo ni dokazov. Prepričan je, da je Abramov denar porabil za druge namene, je pisala STA.

Iz koristoljubja umoril Saro?

Policisti so sicer Abramova kazensko ovadili tudi zaradi suma, da naj bi iz koristoljubja s puško umoril Saro. Na zaslišanju pred celjskim preiskovalnim sodnikom je lani podal pisni zagovor, v katerem vztraja, da je šlo za nesrečo. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek namreč vseskozi opisoval kot nesrečo, ki naj bi se zgodila, ko je čistil puško, še piše STA.

Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora, še piše STA.