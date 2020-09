Sodišče oprostilo milijonarja, ki naj bi naročil umor novinarja Kuciaka

Sodišče na Slovaškem je danes oprostilo milijonarja Mariana Kočnerja, ki naj bi stal za umorom preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke februarja 2018. Po oceni sodišča ni zadostnih dokazov, da je Kočner res naročil umora in ju plačal. Od dveh soobtoženih je bila ena prav tako oproščena, drugega pa je doletelo 25 let zapora.

Umor 27-letnega preiskovalnega novinarja Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove, ki sta bila 21. februarja 2018 ustreljena na svojem domu, je močno pretresel Slovaško in razkril številne korupcijske povezave tamkajšnje politike s kriminalom, tudi z italijansko mafijo, piše STA.

Vrgel je temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma. Pod pritiskom je med drugim odstopil tedanji premier Robert Fico, prijeli pa so tudi več sodnikov in državnih tožilcev. Afera je tako močno spremenila politično krajino Slovaške in tudi razmerje moči v tej državi.

Sodišče je že aprila na 23 let zapora obsodilo bivšega vojaka Miroslava Marčka, ki je priznal, da je umor izvedel. Zatrdil je, da mu je pri tem pomagal Tomaš Szab, ki krivdo zanika. Na 15 let zapora so medtem že lani obsodili posrednika pri umoru Zoltana Andruska, ki je že pred začetkom sojenja priznal krivdo, piše STA.

Kuciak je pred umorom preiskoval Kočnerjeve nepregledne in koruptivne posle

Zdaj so bili na zatožni klopi še trije - domnevni naročnik umora, podjetnik Kočner, domnevna organizatorka Alena Zsuzsova in Szab, ki naj bi pomagal strelcu Marčku. Vsi trije so krivdo zanikali. Za vsakogar je tožilstvo zahtevalo po 25 let zapora. Kuciak je pred umorom preiskoval Kočnerjeve nepregledne in koruptivne posle.

A po sojenju, ki se je začelo januarja, je posebno sodišče v kraju Pezinok severovzhodno od Bratislave danes razsodilo, da ni zadostnih dokazov, ki bi potrdili obtožbe na račun Kočnerja. Prav tako sodišče ni moglo nedvoumno dokazati, da je Zsuzsova v imenu Kočnerja organizirala umora. "Zločin je bil storjen, vendar ni bilo dokazano, da sta ga naročila Marian Kočner in Alena Zsuzsova," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnila sodnica Ruzena Sabova, piše STA.

Foto: Reuters

Je pa bil za krivega sostorilstva pri umorih danes spoznan Szab, ki ga je zato doletela 25-letna zaporna kazen. Kočnerja je poleg tega danes doletela denarna kazen v višini 5000 evrov zaradi nezakonitega posedovanja orožja, saj so na njegovem domu našli 60 nabojev. Tožilstvo se je na danes izrečeno sodbo že pritožilo, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Kuciakov oče je po izreku sodbe dejal, da ga je ta "ohromila" in da lahko le upa, "da bo pravica sčasoma prevladala". Slovaški premier Igor Matovič je na Facebooku ocenil, da se skušata glavna krivca očitno izmakniti roki pravice, a da ju bo ta enkrat ujela. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je medtem izrazila ogorčenje in šok ter izrazila pričakovanje, da se bo tožilstvo na sodbo pritožilo, poroča AFP. Tako aktualna predsednica kot premier sta sicer na oblast prišla po umorih, piše STA.

Kočner je v svojem sklepnem nagovoru julija zanikal umor in vztrajal, da sicer ni svetnik, a tudi morilec ne. "Vsekakor pa nisem tako neumen, da ne bi vedel, kam bi vodil umor novinarja," je dejal.

"Velik korak nazaj za pravico in boj proti nekaznovanosti"

Zvrstili so se že številni odzivi na sodbo. Komisarka Sveta Evrope Dunja Mijatović je na Twitterju zapisala, da sodba "kaže, da je še vedno potrebno delo za zagotavljanje pravice in preprečevanje nekaznovanosti". Mednarodni inštitut za tisk (IPI) s sedežem na Dunaju pa je Kočnerjevo oprostitev označil za "velik korak nazaj za pravico in boj proti nekaznovanosti".

Novinarji brez meja so nad sodbo šokirani. "Sodišče je zamudilo priložnost, da bi poslalo nujno potreben signal proti nekaznovanosti in mafijskim strukturam v državi in družbi Slovaške," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal vodja organizacije Christian Mihr. Razočarani in šokirani so tudi v britanski skupini za človekove pravice, zlasti za svobodo izražanja Article 19, še piše STA.