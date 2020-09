Nemčija: v stanovanju našli trupla petih otrok

V mestu Solingen na zahodu Nemčije so v nekem stanovanju v bloku našli pet mrtvih otrok, je povedal tiskovni predstavnik policije v Wuppertalu. Otroci naj bi bili po poročanju tujih medijev stari od enega do osem let. Zakaj so umrli, še ni znano. Možje v modrem so na kraju dogodka našli tudi šestega otroka in mater, ki sta incident preživela.