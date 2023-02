Grozljiva tragedija v Kanadi: v trčenju avtobusa umrla dva otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V današnjem trčenju avtobusa v vrtec v bližini Montreala v kanadski provinci Quebec sta umrla dva otroka. Voznika so aretirali zaradi suma, da je avtobus zapeljal v vrtec namerno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

En otrok je umrl na kraju dogodka, drugi pa v reševalnem vozilu, so sporočile kanadske oblasti. Več otrok je bilo ujetih pod vozilom, ko je to okoli 13.30 po srednjeevropskem času trčilo v stavbo v predmestju drugega največjega kanadskega mesta Laval.

"Menimo, da gre za namerno dejanje, vendar ne poznamo motiva," je za AFP povedal načelnik lokalne policije Pierre Brochet in dodal, da 51-letnega moškega zaslišujejo ter da v preteklosti ni bil kaznovan.

Voznika aretirali zaradi uboja in nevarne vožnje

Šest drugih otrok, ki so jih prepeljali v bolnišnico, je zunaj smrtne nevarnosti, je povedala tiskovna predstavnica policije Erika Landry. Dejala je, da so voznika aretirali zaradi uboja in nevarne vožnje, vendar ga še niso obtožili.

Priče dogodka so povedale, da je bil voznik avtobusa le na pol oblečen, in potrdile, da je bil napad na vrtec po njihovem videnju namerno dejanje.

"Grozljiva tragedija danes zjutraj v Lavalu. Nič ni hujšega, kot da se bojiš za svojega otroka. Mislim na otroke, starše in zaposlene. Kot oče sem pretresen," je izjavil premier Quebeca Francois Legault, sožalje pa je izrazil tudi kanadski premier Justin Trudeau.