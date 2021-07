Grozljiv umor na Krku, s truplom partnerice preživel še tri dni

Hrvaški policisti so včeraj v stanovanju na Krku našli truplo mrtve ženske. Po odredbi namestnika državnega pravobranilca bodo na Inštitutu za sodno medicino in kriminologijo na Reki z obdukcijo ugotavljali točen vzrok smrti. Umrla ženska naj bi bila srednjih let, neuradno 47-letna Rusinja, ki živi v Nemčiji.

Policisti Policijske postaje Krk v sodelovanju z Reškim županijskim državnim odvetništvom še vedno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja umora.

Policisti so namreč včeraj okoli 19.45 prejeli prijavo in v mestu Krk v stanovanju nemškega državljana našli truplo mrtve ženske. Po preiskavi, ki jo je vodil namestnik okrajnega državnega tožilca, so ugotovili, da gre za 46-letnega nemškega državljana.

Sosede je zmotila ena podrobnost

Ženske več dni ni videl nihče, a ena podrobnost je vzbudila skrb pri sosedih. To so bila popolnoma spuščena polkna stanovanja, v katerem so našli mrtvo žensko, ki naj bi jo zadavili.

Po besedah sosedov se je med vikendom s sobote na nedeljo iz stanovanja slišalo tudi kričanje in prepir, še poročajo hrvaški mediji. Potihnilo je okoli prve ure zjutraj. Naslednji dan so moškega brez ženske videli ob njegovem osebnem avtomobilu z nemškimi registrskimi tablicami, bil naj bi zelo nemiren in po tleh metal nogavice in oblačila.

Z mrtvo partnerico v stanovanju kar tri dni

Po besedah ​​sosedov je možno, da je bil mož v stanovanju s pokojno partnerico kar tri dni, še navajajo hrvaški mediji. Preiskava grozljivega umora na Hrvaškem še vedno poteka.