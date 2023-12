Golob: Vprašanje širitve je treba obravnavati geopolitično in v paketu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vprašanje širitve EU, torej tudi začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino, Moldavijo in BiH, je treba obravnavati v paketu in geopolitično, je pred današnjim vrhom EU – Zahodni Balkan povedal premier Robert Golob. Po njegovih besedah ni nujno, da bo do soglasja glede širitve prišlo že na zasedanju Evropskega sveta, ki se bo začelo v četrtek.