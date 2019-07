Glava Tutankamona na dražbi prodana za 4,7 milijona funtov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na četrtkovi dražbi avkcijske hiše Christie's je bila glava egiptovskega faraona Tutankamona prodana za dobrih 4,7 milijona funtov (5,2 milijona evrov). Egipt je sicer skušal preprečiti, da bi bila 3000 let stara glava, izdelana iz kremena, dana na dražbo. Egiptovske oblasti so namreč domnevale, da je bil kip odtujen iz tempeljskega kompleksa Karnak v Luksorju.

O kupcu 28,5 centimetra visoke glave Tutankamona pri avkcijski hiši po pisanju francoske tiskovne agencije AFP niso razkrili nobenih informacij.

Egipt je po pisanju AFP skušal preprečiti četrtkovo dražbo in je zahteval vrnitev umetnine. Ta je bila pred dražbo del znane zasebne zbirke Resandro.

Nekdanji egiptovski minister za antikvitete Zahi Havas je za AFP povedal, da je bila glava Tutankamona verjetno odtujena v 70. letih minulega stoletja v templju v Karnaku. "Menimo, da je Egipt zapustila po letu 1970, saj so bili v tistem času iz templja v Karnaku odtujeni še drugi predmeti," je dodal.

Egiptovsko zunanje ministrstvo je pred dražbo tudi pozvalo britansko zunanje ministrstvo in organizacijo Unesco, da zaustavita prodajo, a so takšne intervencije izjemno redke.

Objavili celo seznam nekdanjih lastnikov

Pri Christie's so se branili z navedbami, da Egipt ni še nikoli doslej izkazal tolikšnega zanimanja za glavo Tutankamona, čeprav je bila dolga leta dobro znana. "Glava ni niti ni bila predmet preiskave," so v avkcijski hiši povedali za AFP.

V avkcijski hiši so tudi objavili seznam lastnikov omenjene umetnine v zadnjih 50 letih. Najstarejši znani podatek je iz let 1973-74 - da je bila glava del zbirke princa Wilhelma von Thurn und Taxis v Nemčiji. Nato je menjala tri lastnike in leta 1985 postala del zbirke Resandro.

Kot piše agencija, se je pred dražbo pred avkcijsko hišo tudi zbral približno ducat protestnikov z egiptovskimi zastavami in transparenti, na katerih je pisalo, "prenehajte trgovati s pretihotapljenimi umetninami".

Egiptovsko ministrstvo za antikvitete je po dražbi za začetek prihodnjega tedna napovedalo sestanek, na katerem bo beseda tekla o nadaljnjih korakih v zvezi s kipom. V izjavi za javnost so zapisali, da bo egiptovska vlada sprejela vse potrebne ukrepe za vrnitev egiptovskih umetnin, ki so bile ilegalno prepeljane iz države.