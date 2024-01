Francosko ustavno sodišče zavrnilo več kot tretjino členov spornega zakona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavni svet v Parizu je delno ali v celoti zavrnil predvsem ukrepe, ki zaostrujejo dostop do socialnih prejemkov in združevanja družin, ter člen, po katerem bi parlament določal kvote za priseljevanje.

Sodišče je podprlo večino zakona, kot ga je prvotno predstavila vlada predsednika Emmanuela Macrona, ne pa tudi kasnejših dopolnil, sprejetih pod pritiskom desnice in skrajne desnice.

Notranji minister Gerard Darmanin je odločitev sodišča pozdravil. "Ustavni svet je potrdil celotno besedilo vlade," je zapisal na družbenem omrežju X.

Ustavni svet je zavrnil 32 od 86 sprememb

Predsednik skrajno desne stranke Nacionalni zbor Jordan Bardella je bil po drugi strani do odločitve kritičen in jo je označil za državni udar sodnikov s podporo predsednika. Ob tem je pozval k referendumu o priseljevanju.

Ustavni svet je zavrnil 32 od 86 sprememb, ker niso bile povezane s predmetom zakona. Bi jih pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP lahko sprejelo pozneje kot del druge zakonodaje.

Francoski parlament je zakon, ki zaostruje pogoje priseljevanja, sprejel decembra lani. Spremembe, ki so jim ostro nasprotovali na levici, so bile sprejete z veliko večino glasov poslancev vladajoče stranke Preporod predsednika Macrona in konservativcev. Podprla jih je tudi skrajna desnica, a njeni glasovi niso bili odločilni.

Zakon je v Franciji sprožil številne proteste, minister za zdravstvo Aurelien Rousseau pa je zaradi sprejetja zakona odstopil.