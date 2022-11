Francijo pretresla umor in posilstvo 14-letne deklice, ki se je vračala iz šole #video

Enaintridesetletnik naj bi deklico prisilil, da vstopi v njegov avto, medtem ko se je vračala iz šole v mestu Tonneis na jugozahodu Francije, poroča Reuters.

Truplo deklice je pustil v zapuščeni hiši

Osumljenec je policistom dejanje priznal. Truplo deklice je pustil v zapuščeni hiši v vasi Birac-sur-Trec, kjer so ga po nadzornih posnetkih hitro identificirali, je sporočila policija.

Uradniki so povedali, da je bil moški, ki ga policisti že dobro poznajo, leta 2006, ko je bil star le 15 let, obsojen na 15 dni zapora, saj je bil spolno nasilen do drugega mladoletnika.

Župan mesta Tonneis Dante Rinaudo je v ponedeljek povedal, da želijo starši deklice, ki je kolumbijskega porekla, svojo hčerko pokopati v Grenadi v Španiji, kjer je družina, preden se je preselila v Francijo, živela več let. Dejal je, da je za podporo družini organiziral zbiranje sredstev na spletu, v petek pa pripravlja pohod za ubito deklico.

Pred šolo, ki jo je obiskovala deklica, so ji njeni vrstniki v spomin izobesili cvetje in napisali razna sporočila.

Truplo 12-letne deklice z vidnimi znaki nasilja našli v kovčku

Umor 14-letne deklice se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko je državo pretresel brutalni umor 12-letne deklice, katere truplo z vidnimi znaki nasilja so našli v kovčku pred njeno hišo v Parizu. 24-letna osumljenka je bila obtožena umora, posilstva in mučenja. Deklico je zvabila k sebi, da bi ji pomagala, potem pa jo je ugrabila, posilila in ubila. Osumljenki je pomagal tudi 43-letni moški, ki ji je nudil zatočišče in upravljal vozilo, v katerem se je nahajala. Ženska naj bi bolehala za duševnimi motnjami.

Zaradi tega primera so se v Franciji zaostrile politične napetosti. Opozicijske desničarske stranke so namreč pozvale k strožjim pravilom prisiljevanja in poudarile, da je bila ženska, ki je brutalno umorila deklico, nezakonita migrantka.