Fajonova je prva slovenska zunanja ministrica, ki je obiskala to republiko

Ministrica Tanja Fajon se je danes v Pretorii srečala z ministrico za mednarodne odnose in sodelovanje Južne Afrike Grace Naledi Mandiso Pandor. Gre za prvi obisk na ravni slovenskega zunanjega ministra v Južni Afriki in predstavlja pomemben korak h krepitvi dvostranskih odnosov.

Slovenija in Južna Afrika imata tradicionalno dobre odnose ter sorodne poglede na številna pomembna vprašanja, od vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic, do demokracije. Prav tako si obe državi prizadevata za vzpostavitev miru v svetu in aktivno delovanje v boju proti podnebnim spremembam. To so hkrati teme, ki jih bo Slovenija zagovarjala kot nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN), so še sporočili z ministrstva.

Srečanje z MZZ🇿🇦Naledi Pandor je bilo zelo uspešno & vsebinsko. Dogovorili sva se za obisk🇸🇮gospodarske delegacije & čim prejšnjo sklenitev sporazuma na področju znanosti. Dragocena je bila tudi izmenjava pogledov na sitaucijo v Afriki, ki predstavlja skoraj 80 % razprav v VS 🇺🇳. pic.twitter.com/K1UHhVByCd — Tanja Fajon (@tfajon) October 6, 2023

Ministrica Fajon je v pogovoru z ministrico Naledi Pandor izrazila interes Slovenije za krepitev sodelovanja, predvsem na področjih gospodarstva, znanosti, umetne inteligence, digitalizacije in zelenih tehnologij. "Z ministrico Pandor sva opravili dolg in pogovor z veliko vsebine. Dogovorili sva se za obisk slovenske gospodarske delegacije in čimprejšnjo sklenitev sporazuma na področju znanosti," je dejala Fajon.

Veseli jo, da se je obseg blagovne menjave med Slovenijo in Južno Afriko v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 povečal za 33 odstotkov in je tako znašal 92,6 milijonov evrov. Vzpodbudni so tudi podatki za leto 2023, saj smo v prvem polletju zabeležili petodstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2022, so navedli v sporočilu javnosti.

Projekti s takojšnjimi učinki

Poleg gospodarskega sodelovanja je ključnega pomena tudi sodelovanje v okviru skupnih projektov na lokalni ravni. "Odličen primer tega je izgradnja učilnice, knjižnice in večnamenske dvorane z uporabo okolju prijaznih materialov, ki so jo ustvarili študentje iz ljubljanske Fakultete za arhitekturo v sodelovanju z lokalnimi organizacijami v Johannesburgu. To so projekti s takojšnjimi učinki, ki krepijo vezi med prebivalci in državama ter pripomorejo k ustvarjanju boljšega sveta za ljudi," je poudarila ministrica.

.@tfajon je s predavanjem na @UPTuks pričela prvi uradni obisk na ravni zunanje ministrice v 🇿🇦.

Glavni namen obiska je krepitev odnosov med državama in sodelovanja znotraj @un, zlasti v luči nestalnega članstva 🇸🇮 v Varnostnem svetu.

Več: 👇https://t.co/uK06bX1Agj — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) October 5, 2023

Multilaterizem je edina pot k miru in varnosti

Pomembna tema pogovorov med ministricama je bilo tudi multilateralno sodelovanje, s poudarkom na Varnostnem svetu OZN. Ministrica Fajon je sogovornici predstavila prednostne naloge Slovenije in poudarila, da smo kandidirali za nestalno članico Varnostnega sveta OZN zato, ker resnično verjamemo, da je učinkovit multilateralizem edina pot za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti.

"Kot smo obljubili med kampanjo za članstvo v Varnostnem svetu OZN, je Slovenija pripravljena poslušati in slišati. Zato je bila izmenjava pogledov z ministrico Pandor na razmere v Afriki, ki predstavlja skoraj 80 odstotkov razprav v Varnostnem svetu, dragocena. Sogovornici sem zagotovila, da bo Slovenija imela povezovalno in konstruktivno vlogo ter da si bomo – kot obljubljeno – prizadevali za krepitev zaupanja. Govorili sva tudi o vojni v Ukrajini, predvsem o potrebi po dogovoru za čimprejšnji ponovni izvoz žita iz Ukrajine, ki je za afriške države ključnega pomena," je še povedala ministrica Fajon.

Ministrica Fajon je sogovornici predstavila tudi konferenco Dnevi Afrike, ki jo je letos Slovenija organizirala že dvanajstič in na kateri se namenja posebno pozornost prav podnebni varnosti in izzivom, ki zahtevajo sodelovanje na globalni ravni.

Ministrici sta se pred obiskom v Južni Afriki srečali že dvakrat, in sicer ob robu konference Raisina Dialogue v New Delhiju in ob robu 78. zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku, kjer sta sodelovali na dogodku o feministični zunanji politiki.