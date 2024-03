Evropski parlamentarci jedo dobro in (razmeroma) poceni

Potem, ko je po svetu in tudi Evropi v zadnjih letih lomastila inflacija in je splošno tarnanje zaradi podražitev postalo stalnica, smo preverili, koliko je draginja po žepih udarila tisoče poslancev, uradnikov, novinarjev in obiskovalcev, ki si žejo in lakoto tešijo v menzi in barih Evropskega parlamenta. Primerjamo cene iz oktobra 2017 z današnjimi.

Porcije v menzi so poštene, večino glavnih jedi spremlja priloga. Cene se gibljejo od 7,88 evra za krožnik testenin po oglarsko ali dušenih svinjskih ličk, pa do 13,55 evra za pečen zrezek simentalskega goveda v bearneški omaki. Za tiste, ki prisegajo na nekaj vmes, je na voljo irski burger iz govedine Angus ali pa kuskus z zelenjavo in falafli z začimbami - obroka staneta nekaj manj kot deset evrov.

V dobrih šestih letih so šle cene gor tudi za strasbourške parlamentarce. Cene podobnih jedi so se v 2017 gibale med 7,6 in dobrimi devetimi evri.

Za tiste, ki bi nekaj "na žlico". Foto: Stela Mihajlović

Foto: Stela Mihajlović Že ob vhodu v menzo se zaletimo v dobro založen solatni bar. Posodice so majhne, zato jo hitro napolnimo. Velja pa biti zmeren, saj 100 gramov stane 1,5 evra.

Sladice zgledajo privlačne, krema s karamelo stane 3,24 evra, panakota z rdečim sadjem pa 3,75 evra.

Sendvič s šunko in sirom v baru so nekoliko zasolili; z 2,7 evra so ceno dvignili na tri evre in pol.

Tudi prigrizki so danes kar nekaj dražji kot 2017. Tradicionalni quiche s špinačo in šampinjoni je danes 5,43 evra, pred nekaj leti pa 4,2 evra. Tisti, ki bi pojedli le "nekaj nahitro", bodo morali odšteti med 3,24 in dobrimi devetimi evri.

Še bolj pa so podražitve po žepu udarile navadne smrtnike v Strasbourgu, saj je bilo treba za kosilo v tistem času v mestnem središču odšteti okoli 15 evrov, danes pa približno 20 evrov.

Kavica je poceni

V parlamentu se predvsem dela, zato je tudi ponudba sadnih sokov primerno široka. Četrt litra kateregakoli sadnega soka stane 3,3 evra. Coca colo so podražili za pol evra, na približno 2,5 evra. Smuti stane dobrih pet evrov. Foto: Stela Mihajlović

Pivo je cenejše. Dvainpoldecilitra točenega piva znamke Meteor dobite za 2,84 evra, v šestih letih se je podražil za skromnih 0,6 evra. V centru mesta ga najdete za tri evre, pol litra pa za pet.

Kozarček alzaškega muškata, za katerega je bilo treba v 2017 v parlamentu odšteti 4,5 evra, danes vrednotijo na 5,82 evra. Nič kaj dosti niso podražili viskija, saj štiricentilitre J&B stane nekaj malega več kot šest evrov, pred leti pa 5,8 evra.

Kava v Evropskem parlamentu je čista zmaga. Cena kapučina je 1,9 evra (pred leti 1,5 evra), ampak poskusite v središču slovenske prestolnice danes najti skodelico kave za manj kot dva evra!