Evropski parlament s postopkom proti komisiji pred Sodiščem EU zaradi Madžarske

Evropski parlament namerava tožiti Evropsko komisijo zaradi njene odločitve o decembrski odmrznitvi sredstev za Madžarsko. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je danes naročila pristojnim službam, da zadevo predložijo Sodišču EU, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Odločitev o vložitvi tožbe proti komisiji je bila sprejeta danes v Strasbourgu na srečanju predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsole s predsedniki političnih skupin.

Kot so pojasnili v tiskovni službi parlamenta, je Metsola danes obvestila konferenco predsednikov, da bo pravnim službam Evropskega parlamenta naročila, naj zadevo v zvezi z odločitvijo Evropske komisije o odmrznitvi evropskih sredstev za Madžarsko predložijo Sodišču EU, da preuči zakonitost te odločitve.

Vodstvo Evropskega parlamenta je tako sledilo sklepu pristojnega odbora za pravne zadeve, ki je v ponedeljek z veliko večino podprl vložitev tožbe proti Evropski komisiji, ker je decembra sprostila 10,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev za Madžarsko, zamrznjenih zaradi pomislekov glede vladavine prava.

Parlament želi s tožbo razjasniti, ali je bila odločitev komisije, da kljub nenehnim kritikam o kršitvah pravne države na Madžarskem sprosti zamrznjena sredstva EU, zakonita. V Bruslju so decembra odločitev utemeljili rekoč, da je Budimpešta s sprejetjem nekaterih zakonov izpolnila potrebne pogoje.

Pri Evropski komisiji so danes zatrdili, da so ravnali v celoti v skladu z zakonodajo EU in da bodo svojo odločitev branili pred sodiščem. "Madžarska je predložila vse dokaze, ki jih je zahtevala komisija v zvezi z neodvisnostjo madžarskega pravosodja. Komisija je zato zakonsko dolžna sprejeti tak sklep," je v Bruslju danes dejal govorec komisije Christian Wigand.

Bruselj je decembrsko odločitev o sredstvih sprejel tik pred zasedanjem Evropskega sveta, na katerem se je obetalo nasprotovanje madžarskega premierja Viktorja Orbana skupnim stališčem glede Ukrajine. Voditeljem je nato decembra vendarle uspelo potrditi začetek pristopnih pogajanj s Kijevom, nadaljnjo pomoč Ukrajini pa so odobrili šele v začetku februarja.

Zelo redko se sicer zgodi, da Evropski parlament pripelje Evropsko komisijo pred Sodišče EU. Parlament je denimo leta 2021 vložil tožbo proti komisiji predsednice Ursule von der Leyen zaradi neizvajanja uredbe o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, vendar je tožbo umaknil, potem ko je komisija aprila 2022 proti Madžarski sprožila mehanizem pogojevanja sredstev s spoštovanjem načela vladavine prava.