Evropski parlament potrdil nova pravila za zaščito žvižgačev

Evropski parlament je potrdil direktivo, ki bo žvižgačem v Evropski uniji zagotovila, da o kršitvah prava EU glede utaje davkov, korupcije, javnih naročil, varovanja okolja ter javnega zdravja in varnosti poročajo brez strahu pred maščevanjem in povračilnimi ukrepi. Nova pravila morajo potrditi še države članice.

Direktivo je parlament potrdil s 591 glasovi za in 29 proti, 33 poslancev pa se je vzdržalo. Pravila omogočajo vzpostavitev varnih kanalov, ki jih žvižgači lahko uporabijo za predajanje informacij pravnim osebam ali neposredno nacionalnim oblastem kot tudi pristojnim institucijam ali organom EU.

Nova pravila uvajajo zaščito žvižgačev in prepovedujejo povračilne ukrepe

Pravila izrecno prepovedujejo povračilne ukrepe, kot je ustrahovanje. Zaščiteni so tudi sodelavci žvižgačev in njihovi sorodniki. Poleg tega morajo države članice žvižgačem zagotoviti celovite in neodvisne informacije. Med postopki morajo žvižgačem zagotoviti pravno pomoč, žvižgači pa lahko med pravosodnimi postopki prejmejo tudi finančno ali psihološko podporo.

"Tik pred Evropskimi volitvami je parlament stopil skupaj in poslal močno znamenje, da je slišal skrbi svojih državljanov in sprejel robustna pravila, ki zagotavljajo varnost njim in tistim, ki so se odločili, da bodo spregovorili," je povedala poročevalka Evropskega parlamenta za direktivo, francoska poslanka Virginie Roziere (S&D).

Države članice morajo nova pravila še potrditi

Trenutno imajo države članice EU področje zaščite žvižgačev urejeno različno. Celovito pravno zaščito jim po navedbah Evropskega parlamenta ponuja le deset držav EU, med drugim Francija, Švedska in Velika Britanija. V Sloveniji to področje ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Države morajo nova pravila še potrditi. Nato pa bodo imele dve leti časa za prenos direktive v nacionalne zakonodaje.