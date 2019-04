Trumpovo sprenevedanje: nekoč oboževal WikiLeaks, danes o njem ne ve nič

Ob aretaciji ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea bi pričakovali, da bo priprtje žvižgača na Twitterju s komentarji pospremil tudi ameriški predsednik Donald Trump, vendar se to za zdaj še ni zgodilo. Trump na družbenih omrežjih ob aretaciji Assangea za zdaj ni niti pisnil. Še več, isti Donald Trump, ki je pred ameriškimi volitvami leta 2016 trdil, da naravnost obožuje WikiLeaks, zdaj novinarjem zatrjuje, da o WikiLeksu in Assangeu ne ve ničesar oziroma skoraj nič.

"O WikiLeaksu ne vem nič. To ni moja stvar, vem samo to, da ima to nekaj opraviti z Julianom Assangeem. Videl sem, kaj se je zgodilo z Assangeem," je novinarjem v Beli hiši v četrtek zatrjeval ameriški predsednik Donald Trump. Po poročanju CNN ameriški predsednik zdaj konstantno ponavlja, da o WikiLeaksu in Assangeu ne ve nič oziroma bore malo.

Trump zatrjuje, da o WikiLeaksu in Assangeu danes ne ve nič

Vendar pa se zadnje predsednikove trditve ne ujemajo z njegovimi izjavami iz obdobja pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016. "WikiLeaks, obožujem WikiLeaks," je pred tremi leti na enem od predvolilnih zborovanj kot republikanski kandidat za ameriškega predsednika izjavil Trump.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je še leta 2016 zatrjeval, da naravnost obožuje WikiLeaks, po aretaciji Juliana Assangea zatrjuje, da o WikiLeaksu ne ve nič. Foto: Reuters

Spomnimo, da je med kampanjo Trump večkrat hvalil WikiLeaks zaradi razkritij interne komunikacije Demokratskega nacionalnega komiteja in kampanje njegove demokratske protikandidatke Hillary Clinton. Ob tem je žolčno spodbujal Rusijo, "naj poišče 30 tisoč elektronskih sporočil s strežnika Clintonove, ki so pogrešana".

Tri leta kasneje Trump poudarja, da Assange in WikiLeaks nista njegova stvar. "Generalni državni tožilec opravlja odlično delo, on je tisti, ki bo sprejel odločitev. Res ne vem nič o Assangeu. To ni moja stvar," je poudaril ameriški predsednik. Na vprašanje novinarjev, kaj meni o včerajšnji aretaciji ustanovitelja WikiLeaksa, je Trump odgovoril, da o tem sploh nima mnenja.

Clintonova: Assange mora odgovarjati za to, kar je storil

V nasprotju s Trumpom je Clintonova medtem poudarila, da je WikiLeaks v njenem porazu na ameriških predsedniških volitvah odigral pomembno vlogo, Assange pa mora po njenem prepričanju odgovarjati za svoja dejanja.

Hillary Clinton je poudarila, da mora Julian Assange odgovarjati za svoja dejanja oziroma za tisto, česar ga obtožujejo. Foto: Reuters

"Iz obtožnice je razvidno, da ne gre za kaznovanje novinarstva. Gre za pomoč pri vdoru v računalnik ameriške vojske in krajo informacij ameriške vlade. Počakala bom in videla, kaj se bo zgodilo z obtožbami in kako se bo zadeva razvijala. Assange mora odgovarjati za to, kar je storil oziroma za tisto, česar ga obtožujejo," je povedala Clintonova.

"Mislim, da je nekoliko ironično, da bi bil Assange lahko edini tujec, ki bi ga Trumpova administracija lahko z odprtimi rokami sprejela v ZDA," je dodala Clintonova, ki je bila v času WikiLeaksovega razkritja ameriških tajnih depeš državna sekretarka v administraciji takratnega ameriškega predsednika Baracka Obame.