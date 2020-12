Evropska unija podpisala sporazum o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta danes v imenu Evropske unije podpisala sporazum o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu. Kasneje ga bo podpisal še britanski premier Boris Johnson. Tako bo lahko Otok 1. januarja zapustil evropski notranji trg in carinsko unijo.

Po podpisu sporazuma o trgovini in sodelovanju med Združenim kraljestvom in EU v Bruslju bodo pogodbo z britanskim vojaškim letalom prepeljali v London, kjer jo bo podpisal še britanski premier Boris Johnson. Sporazum, ki so ga pogajalci sklenili pretekli četrtek, bo sicer danes potrjeval tudi britanski parlament, pri čemer ni pričakovati težav, piše STA.

V četrtek bo dogovor predvidoma objavljen v uradnem listu EU, v petek pa bo začel začasno veljati. Za začasno uporabo so se odločili, ker ga ni bilo mogoče ratificirati po rednem postopku pred koncem leta, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu, v katerem je Združeno kraljestvo še del evropskega enotnega trga in carinske unije.

Dogovor na 1.250 straneh obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. S sklenitvijo tega sporazuma sta se strani izognili kaosu po 1. januarju. Kljub vsemu bodo takrat nastopile številne spremembe za državljane in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva.

Veleposlanica: Združeno kraljestvo bo vedno partner Slovenije

Britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler je ob skorajšnjem izstopu Združenega kraljestva iz evropskega enotnega trga in carinske unije poudarila, da bo njena država vedno tesna prijateljica in partnerica Slovenije. Dogovor o prihodnjih odnosih med EU in Otokom po njenih besedah omogoča skupen boj proti globalnim izzivom.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki sta ga strani sklenili pretekli četrtek, prinaša jasnost in gotovost državljanom in podjetjem Združenega kraljestva in EU, je v izjavi za STA zapisala Sadlerjeva. "Zagotavlja podlago, na kateri lahko Združeno kraljestvo in Slovenija nadalje krepita odnos, ki temelji na skupnih vrednotah, prosti trgovini in prijateljskem sodelovanju," je poudarila.

Podjetjem bo dogovor še naprej omogočal trgovanje z blagom brez carin in kvot, kar bo pomembno pri obnovi britanskega in slovenskega gospodarstva po pandemiji. Zagotavlja tudi varnost državljanom obeh držav in sodelovanje pri spopadanju z novimi varnostnimi izzivi, kot so kibernetski, je pojasnila veleposlanica, ki je v Sloveniji od začetka oktobra.

Britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler Foto: STA

Zagotovila je, da bodo lahko znanstveniki in raziskovalci na podlagi sporazuma o prihodnjih odnosih še okrepili sodelovanje in inovativnost. Združeno kraljestvo bo še naprej sprejemalo slovenske študente. "Združeno kraljestvo je ambiciozen narod z velikimi idejami, odločen zgrabiti nove priložnosti. Dogovor nam omogoča nadaljnje partnersko sodelovanje s Slovenijo pri spopadanju z globalnimi izzivi," je poudarila Sadlerjeva.

Prihodnje leto, ko bo London predsedoval podnebni konferenci COP 26 in ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU, bodo ključna prioriteta podnebne spremembe, je še dejala. "To je trenutek, ko želimo, da svet stopi skupaj za dolgoročno zdravje našega planeta," je zapisala.

Združeno kraljestvo bo prihodnje leto predsedovalo tudi skupini G7, pri čemer bo poskušal Otok po besedah veleposlanice mobilizirati mednarodne napore za spopad s covid-19, tudi za pravičen dostop do cepiv za ves svet. Zagotovila je tudi nadaljnje obrambno sodelovanje v okviru zveze Nato, navaja STA.