Barnier: Za dogovor z Londonom le še nekaj ur časa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier je posvaril, da je ostalo samo še nekaj ur časa za dogovor med Brusljem in Londonom.

Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier je posvaril, da je ostalo samo še nekaj ur časa za dogovor med Brusljem in Londonom. Foto: Reuters

Za dogovor med EU in Veliko Britanijo o prihodnjih odnosih je ostalo le še nekaj ur časa, je danes posvaril glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier. "To je trenutek resnice," je poudaril v Evropskem parlamentu. "Če hočemo, da dogovor začne veljati 1. januarja, imamo le še malo časa, samo še nekaj ur," je dejal. Kot je dodal, pot do dogovora še ostaja, a je zelo ozka.