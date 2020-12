Von der Leynova in Johnson nista rešila razlik glede brexita

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta se danes po telefonu pogovarjala o odprtih vprašanjih glede brexita, vendar razlike ostajajo, so sporočili iz Bruslja. Iz Londona pa so sporočili, da bi se moral za dogovor pristop EU bistveno spremeniti. Pogajanja se bodo nadaljevala v petek.

"Pozdravila sva pomemben napredek glede več vprašanj. Vendar pa ostajajo še velike razlike, ki jih bo treba premostiti, zlasti na področju ribištva. Iskanje rešitve bo velik izziv," je po pogovoru z Johnsonom sporočila predsednica Evropske komisije, piše STA.

Iz Downing Streeta 10 pa so sporočili, da so pogajanja "v resni situaciji". "Časa je še zelo malo in zdaj je že zelo verjetno, da dogovor ne bo dosežen, razen če se bo pristop EU bistveno spremenil," poročajo britanski mediji.

Pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu naj bi se sicer zaključila najkasneje do konca decembra, ko se izteče prehodno obdobje. A preboja še ni, dogovor pa je treba nato še ratificirati. Če dogovora do konca leta ne bo, bosta Združeno kraljestvo in EU nato trgovala po pravilih Svetovne trgovinske organizacije.