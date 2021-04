EU bo Zahodnemu Balkanu namenila 651 tisoč odmerkov cepiva

EU želi, da bi z odmerki v prvi vrsti cepili zdravstveno in negovalno osebje, pa tudi ogrožene skupine. Največ odmerkov cepiva bodo dobile BiH, Albanija in Severna Makedonija.

Evropska unija bo v razdeljevanje cepiv proti novemu koronavirusu iz skupne nabave vključila tudi Zahodni Balkan. Med majem in avgustom bo šesterici držav namenila 651 tisoč odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, koordinacijo predaje cepiva pa bo prevzela Avstrija.

Avstrija bo v ta namen s podjetjema Pfizer in BioNTech sklenila ustrezno pogodbo in poskrbela tudi za vmesno financiranje, je napovedal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Še danes bo vlada za to sprostila 11 milijonov evrov iz sklada za pomoč tujim državam ob naravnih nesrečah. Denar bo dobila po zaključeni predaji cepiva povrnjen, in sicer iz za cepljenje namenjenih sredstev v okviru predpristopne pomoči EU, piše STA.

Zapleten postopek je nujen, ker lahko do cepiva iz okvira skupne nabave EU dostopajo le države članice.

"Nihče ni varen, dokler niso varni vsi"

Schallenberg ob tem izpostavlja pomemben signal solidarnosti z državami v neposredni soseščini EU, ki jim je Avstrija "še posebej blizu tudi po človeški in kulturni plati". Pomoč v obliki cepiv je po njegovih besedah tudi v velikem interesu same Avstrije in EU, sploh v luči lanskoletne razprave ob vračanju turistov z Zahodnega Balkana. "Velja načelo, da nihče ni varen, dokler niso varni vsi," je poudaril.

Oskrba Avstrije s cepivom ne bo ogrožena

Zagotovil je še, da prek tega ukrepanja ne bo ogrožena oskrba Avstrije s cepivom. "Gre za odmerke, ki jih je EU zagotovila izrecno z namenom predaje partnerskim državam," je pojasnil.

Glede skrbi, da sta Kitajska in Rusija prek tako imenovane cepilne diplomacije že prej močno okrepili svoj vpliv, pa je menil: "Vedno je mogoče govoriti o tem, da bi lahko ukrepali prej, a pomembno je, da se zgodi, in poleg tega ni niti minuto prepozno." Šlo naj bi za prvi korak in torej ne za zadnjo tovrstno akcijo.

Največja pošiljka cepiva v BiH, Albanijo in Severno Makedonijo

Čeprav Srbija pri uspešnosti cepljenja proti novemu koronavirusu celo prekaša Avstrijo, najmanj prvi odmerek je prejelo 27 odstotkov prebivalcev, pa je doslej denimo v BiH, na Kosovo in v Severno Makedonijo prispelo le malo cepiva. Te države bodo tako tudi dobile največji delež. EU želi, da bi z odmerki v prvi vrsti cepili zdravstveno in negovalno osebje, pa tudi ogrožene skupine.

Od skupno 651 tisoč odmerkov jih bodo 214 tisoč prejeli v BiH, 145 tisoč v Albaniji, 119 tisoč v Severni Makedoniji, 95 tisoč na Kosovu, 42 tisoč v Črni gori in 36 tisoč v Srbiji.

Skupno je EU državam Zahodnega Balkana v okviru instrumenta predpristopne pomoči za nakup cepiv namenila 70 milijonov evrov.