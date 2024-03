Eurostat potrdil 2,6-odstotno februarsko inflacijo v območju evra

Najnižje stopnje inflacije so zabeležili v Latviji in na Danskem (obe 0,6-odstotno) ter v Italiji (0,8-odstotno). Najvišje stopnje so medtem zabeležili v Romuniji (7,1 odstotka), na Hrvaškem (4,8 odstotka) in v Estoniji (4,4 odstotka).

V primerjavi z januarjem je stopnja inflacije padla v 20 članicah, v petih je ostala nespremenjena, v dveh pa se je povišala.

Največ so k februarski inflaciji prispevale višje cene storitev (1,73 odstotne točke), sledile so višje cene hrane, alkohola in tobaka (0,79 odstotne točke) ter industrijskih izdelkov brez energentov (0,42 odstotne točke). Nižje cene energije so jo ublažile za 0,36 odstotne točke.