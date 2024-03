Evropska unija in Egipt sta danes sklenila 7,4 milijarde evrov vreden dogovor, ki vključuje posojila in naložbe EU za krepitev sodelovanja na področju energetike in migracij, so sporočili iz Bruslja. Namen dogovora je zmanjšati odvisnost EU od ruskega plina in zajeziti prihod migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dogovor vključuje pet milijard evrov posojil v štirih letih, 1,8 milijarde evrov naložb in več sto milijonov evrov za izvedbo projektov na področju energetike in migracij, je za AFP povedal visoki uradnik Evropske komisije.

V luči nestabilnih političnih razmer v soseščini Egipta je poudaril, da dogovor vključuje ukrepe na področju "varnosti, protiterorističnega sodelovanja in varovanja meja, zlasti meje s Sudanom".

Dogovor o strateškem partnerstvu sta v Kairu podpisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi. Von der Leynova je ob tem na omrežju X navedla šest področij skupnega interesa, in sicer politične odnose, gospodarsko stabilnost, vlaganja in trgovino, migracije, varnost ter ljudi in znanje.

Predsednici komisije so družbo ob podpisu pogodbe v egiptovski prestolnici delali predsednica in predsedniki vlad Italije, Grčije, Avstrije, Belgije in Cipra.

V državi že devet milijonov migrantov in beguncev

Egipt trenutno pestita huda gospodarska kriza in visoka inflacija. Država pa po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) gosti približno devet milijonov migrantov in beguncev, od tega štiri milijone Sudancev in 1,5 milijona Sircev.

Voditelji so se dotaknili tudi najaktualnejše krize, in sicer vojne v Gazi, kjer Palestincem, ki so se zatekli na skrajni jug enklave tik ob mejo z Egiptom, grozi izraelska kopenska invazija. Kot je zapisala von der Leynova, so se voditelji strinjali, da je treba zaščititi civiliste. "Ne sme priti do prisilne razselitve Palestincev iz Gaze," je dodala in izrazila željo po delu v smeri rešitve dveh držav.

Dogovor med EU in Egiptom sledi podobnim dogovorom, ki jih je EU v severni Afriki že sklenila z Libijo, Tunizijo in Mavretanijo, da bi zajezila prihod beguncev in migrantov čez Sredozemsko morje. Po navedbah Frontexa je v Evropo po nevarni morski poti lani vstopilo skoraj 158 tisoč migrantov, kar je za 50 odstotkov več kot leto prej.