Na predsedniških volitvah v Egiptu znova zmagal Al Sisi

Al Sisi je dobil še tretji zaporedni mandat, ki bo trajal šest let. V Egiptu so namreč leta 2019 spremenili ustavo, s čimer so omejitev trajanja predsedniškega mandata podaljšali s štirih na šest let, Sisi pa bo tudi po izteku mandata upravičen do ponovne izvolitve in teoretično lahko ostane na oblasti najmanj do leta 2030. Foto: Reuters