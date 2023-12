V Egiptu se začenjajo predsedniške volitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub hudi gospodarski krizi, visoki inflaciji in močnemu padcu vrednosti nacionalne valute se zdi, da ima dosedanji predsednik Abdel Fatah al Sisi zmago na volitvah zagotovljeno.

V Egiptu se danes začenjajo tridnevne predsedniške volitve, ki pa najverjetneje ne bodo prinesle sprememb v politiki v državi. Ponovna izvolitev predsednika Abdela Fataha al Sisija se zdi praktično zagotovljena, čeprav se država pod njegovim vodstvom že vrsto let spopada z gospodarskimi težavami in obtožbami o kršenju človekovih pravic.

Državljani Egipta, ki živijo v tujini, so svoje glasove lahko oddali že med 1. in 3. decembrom. V Egiptu pa bo okoli 65 milijonov ljudi z volilno pravico lahko glasovalo od danes do torka. Rezultati bodo predvidoma znani 18. decembra.

Tudi tokrat so v ospredju volitev gospodarske težave, saj najgosteje naseljeno državo v severni Afriki pestijo huda gospodarska kriza, visoka inflacija in močan padec vrednosti nacionalne valute.

Poleg Sisija, ki je daleč največji favorit, lahko volivci izbirajo med tremi političnimi veterani. To so predsednik socialdemokratske stranke Farid Zahran, predsednik najstarejše egiptovske stranke Vafd, Abdel Sanad Jamama in predsednik republikanske ljudske stranke Hazem Omar.

Predsedniške volitve so bile sicer prvotno načrtovane za april prihodnje leto, a jih je Sisi premaknil na december, saj si želi biti ponovno izvoljen pred uvedbo novih varčevalnih ukrepov.

Al Sisi je na oblast prišel leta 2013 po vojaškem udaru in od takrat Egiptu vlada s trdo roko. Leta 2014 in leta 2018 je zmagal s 96 oziroma 97 odstotki glasov. Pričakovati je, da ga bodo volilni organi ponovno z veliko prednostjo razglasili za zmagovalca.