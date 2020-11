Eta bi lahko terjala skoraj 200 smrtnih žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Orkan Eta, ki je pustošil po Srednji Ameriki, bi lahko v sedmih državah v regiji terjal skoraj 200 življenj. Najmanj 19 smrtnih žrtev je namreč zahteval še v Mehiki. O 150 mrtvih oziroma pogrešanih so med drugim že v petek poročali iz Gvatemale.

V mehiški zvezni državi Chiapas, ki leži ob meji z Gvatemalo, je bilo poškodovanih najmanj 900 hiš, umrlo pa je najmanj 19 ljudi. Deset trupel so našli v reki v osrednjem delu zvezne države. Tok naj bi jih odnesel več kilometrov daleč. Devet trupel, med njimi trupla treh otrok, so našli v drugih delih države. V Chiapasu je močno deževje, ki ga je prinesla Eta, sprožilo številne plazove, ki so zasuli ceste. Poplavilo je pet rek, je sporočila regionalna civilna zaščita.

Orkan bi lahko zahteval okoli 200 smrtnih žrtev

Eta, ki je v torek kot orkan četrte stopnje zadela severni del Nikaragve in pustošila po revnih obalnih predelih, nato pa zapustila Honduras kot tropska depresija, bi lahko v sedmih srednjeameriških državah zahtevala skoraj 200 življenj. V Gvatemali je po neuradnih ocenah oblasti umrlo okoli 150 ljudi, je sporočil predsednik države Alejandro Giammattei.

Posledice pustošenja Ete v Hondurasu Foto: Reuters

Poudaril je, da to niso uradni podatki, saj smrtne žrtve še niso potrjene. Ta ocena po predsednikovih besedah vključuje tudi sto ljudi, ki jih pogrešajo, potem ko je plaz zasul 150 hiš v vasi Queja v bližini mesta San Cristobal Verapaz v osrednjem delu države.

V Hondurasu je umrlo najmanj 20 ljudi, v Panami najmanj pet, po najmanj dva pa v Nikaragvi in Kostariki. Domove je moralo v prizadetih srednjeameriških državah zapustiti na tisoče ljudi. Eta, ki je trenutno tropska depresija, bi se lahko nad Karibskim morjem spet okrepila. V nedeljo bi lahko ogrozila Kubo, pa tudi Jamajko, Kajmanske otoke in jug ameriške Floride, poroča STA.