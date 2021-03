Epidemija povzročila kolaps zdravstvenega sistema v srbskem mestu

Epidemiološke razmere v Vranju so izredne in izjemno težke, je za srbski medij Blic dejal epidemiolog Slađan Stanković iz Zdravstvenega centra Vranje. Kritično je tudi v Nišu, kjer imajo na sto tisoč prebivalcev 2,5-krat več okuženih kot v Beogradu. Radmilo Janković, namestnik direktoja Kliničnega centra Niš, je dejal, da so kapacitete bolnišnic na jugu Srbije praktično zapolnjene.

Po Stankovićevih besedah so včeraj zabeležili 101 nov primer okužbe z novim koronavirusom, kar se morda v primerjavi z okužbami v Beogradu oziroma v celotni državi ne zdi veliko. A za mesto s 85 tisoč prebivalci, ki je okoli 20-krat manjše od prestolnice, je to, kot da bi bilo v Beogradu 2.200 novookuženih dnevno.

"Veliko število okuženih je hospitaliziranih, vse bolnišnice so polno zasedene. Narašča število obolelih s težkim in srednje težkim potekom bolezni. V prejšnjih dneh je bolezen pri desetini hospitaliziranih povzročila poškodbo pljuč, v zadnjih dveh dneh se je delež teh dvignil na 20 odstotkov. Največ zbolevajo delovno aktivni ljudje, opažamo tudi porast okužb pri predšolskih in šolskih otrocih," je za Blic povedal Stanković.

Medicinsko osebje na robu zmogljivosti

V več bolnišnicah v Vranju se trenutno zdravi 165 bolnikov, od tega jih 72 zdravijo s pomočjo kisika. Čeprav so v eni izmed bolnišnic razširili oddelek za sprejem covidnih bolnikov, so jih primorani vsak dan nekaj premestiti v klinične centre okoliških mest, medicinsko osebje pa dela na robu svojih zmogljivosti.

"Gre za izredne razmere. Srednješolci se šolajo na daljavo, prav tako nekateri osnovnošolci, kjer je veliko okuženih otrok in učiteljev," pravi epidemiolog. Razlog za alarmantne razmere pripisuje nespoštovanju omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije v gostinskih objektih in na zasebnih zabavah, kjer je nadzor otežen. Razmere so poslabšali še številni državljani Severne Makedonije, ki nakupujejo v njihovih trgovinah. Poslabšanje epidemiološke slike pripisuje tudi utrujenosti ljudi od spoštovanja ukrepov in sprostitvi ljudi ob začetku cepljenja.

Je kriva britanska različica?

Epidemiolog in član kriznega štaba Predrag Kon je opozoril, da je nova britanska različica koronavirusa v mestu prisotna bolj, kot si mislijo. To bi lahko bil tudi eden izmed razlogov za drastičen porast obolelih v Vranju.

V mestu so zabeležili tudi primer, ko je eden izmed prebivalcev prejel drugi odmerek cepiva, ki ni bil od istega proizvajalca kot prvi odmerek. Še več, mediji poročajo, da ne gre za osamljen primer, saj naj bi v zdravstvenem domu Vranje različna cepiva prejele še tri osebe. Stanković je sicer zanikal navedbe medijev in zatrdil, da gre za edini primer.