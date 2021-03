EMA: Koristi cepiva AstraZenece večje od stranskih učinkov

V Evropski agenciji za zdravila (EMA) so še vedno prepričani, da so koristi cepljenja s cepivom AstraZenece večja od tveganj za stranske učinke, je danes sporočila izvršna direktorica EMA Emer Cooke. Odbor EMA za varnost sicer še preučuje primere krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom. Končna odločitev bo predvidoma znana v četrtek, je dejala.

"Še vedno smo prepričani, da koristi cepiva AstraZenece pri preprečevanju covid-19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo tveganje teh stranskih učinkov," je izvršna direktorica EMA Emer Cooke povedala na današnji novinarski konferenci glede krvnih strdkov po cepljenju z AstraZenecinim cepivom.

Dokončna odločitev bo verjetno znana v četrtek

Danes se sicer sestaja odbor EMA za varnost (PRAC), v katerem so strokovnjaki iz vseh 27 članic EU in tudi drugi strokovnjaki, je povedala izvršna direktorica. Pred dokončno odločitvijo, ki bo predvidoma znana v četrtek, je treba bo besedah Cookove opraviti podrobno analizo primerov krvnih strdkov. "Takšne razmere niso nepričakovane. Pri cepljenju več milijonov ljudi je mogoče pričakovati, da pride tudi do takšnih stranskih učinkov. Naša naloga pa je ugotoviti, ali gre pri tem za naključje ali resnični stranski učinek cepiva," je pojasnila.

EMA analizo opravlja, potem ko je več članic EU, med drugim Nemčija, Francija, Italija, Španija pa tudi Slovenija, prekinilo cepljenje z AstraZenecinim cepivom. Za to so se odločile, potem ko so se pri več bolnikih v EU po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki. Ti se sicer v populaciji pojavljajo pogosteje kot pri cepljenih s cepivom AstraZenece, piše STA.

Kaj je krvni strdek?



Krvni strdek (tromb) v žilah nastane, kadar pride do motnje procesa strjevanja krvi. Strdek ovira ali povsem preprečuje pretok krvi po žilah. Stanje, ko v žili nastane strdek, se imenuje tromboza. Ločimo med arterijsko in vensko trombozo. Dejavnikov tveganja za nastanek tromboze je več, stanje je lahko za bolnika tudi usodno.



Strjevanje krvi je zelo natančno reguliran proces, saj v telesu običajno vlada ravnovesje med mehanizmi, ki strjevanje krvi spodbujajo, in mehanizmi, ki ga zavirajo. Če je ta mehanizem kakorkoli moten, lahko nastane krvni strdek: zaradi aktivacije sistema za strjevanje krvi, zaradi upočasnjenega toka krvi ali zaradi okvare žilne stene.



Najbolj znani obliki arterijske tromboze sta srčni infarkt in možganska kap. Med dejavnike tveganja za njun nastanek spadajo kajenje, sladkorna bolezen, visok krvni tlak, debelost, povišan holesterol in drugi. Pri venski trombozi so dejavniki tveganja poškodbe, operativni posegi, sedeči način življenja, zdravljenje v bolnišnici, pri ženskah med drugim tudi jemanje kontracepcijskih tablet. Daleč najpogosteje strdek nastane v venah spodnjih okončin in v medenici. Če krvni strdek zamaši vene pljuč, nastane pljučna embolija. Bolniki z vensko trombozo so povprečno mlajši kot bolniki z arterijsko trombozo.



Po besedah vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović je pogostnost hudih strdkov tri na 1000 ljudi na leto. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je bilo v Sloveniji v obdobju 2015-2019 letno samo zaradi pljučne embolije hospitaliziranih med 912 in 986 ljudi. Med hospitaliziranimi je bilo več žensk kot moških. (STA)