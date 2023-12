Elon Musk sprejel vabilo: prihaja k sosedom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiridnevni festival vladajoče konservativne stranke Bratje Italije, poimenovan Atreju, se je začel že v četrtek. Musk, ki je med drugim šef in solastnik podjetij SpaceX in Tesla, se ga bo udeležil v naslednjih dneh. Novico so na družbenem omrežju X, ki je v lasti Muska, potrdili tako organizatorji dogodka kot tudi Musk, poroča Reuters.

Sabato 16 dicembre Elon Musk sarà ad #Atreju. Non mancate.



Ingresso gratuito pic.twitter.com/fa5RkkhKim — Atreju (@Atreju2023) December 13, 2023

Melonijeva in Musk sta se v Rimu že srečala junija letos. Govorila sta predvsem o demografski krizi v Italiji in izzivih, ki jih prinaša umetna inteligenca, sta sporočila po srečanju.

Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi @elonmusk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti… pic.twitter.com/MOQlirj7XC — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 15, 2023

Desničarskemu teoretiku zarot Alexu omogočil dostop do X

Musk je v zadnjih dneh dvignil veliko prahu, ko je v nedeljo desničarskemu skrajnežu Alexu Jonesu znova omogočil uporabo omrežja X, piše STA. S tem se Jones po petih letih vrača na nekdanji Twitter, ki ga je moral zapustiti zaradi širjenja teorije zarote glede pokola otrok leta 2012 na šoli Sandy Hook v Connecticutu.

Musk je ob prevzemu Twitterja, ki ga je kasneje preimenoval v X, dejal, da Jones ni dobrodošel nazaj. Sedaj je po izvedbi ankete med uporabniki omrežja ugotovil, da si želijo vrnitev Jonesa na platformo. Analitiki sicer menijo, da bo ta poteza pospešila umikanje oglaševalcev z X. "Ostro nasprotujem temu, kar je rekel o šoli Sandy Hook, ampak mi smo platforma, ki verjame v svobodo govora," je objavil Musk ravno v času, ko družine pobitih obeležujejo 11. obletnico pokola.