Eksplozija na Krimu: uničene so močne ruske rakete #vŽivo

V eksploziji na severu Krima, ki je bil Rusiji priključen leta 2014, so bile uničene močne ruske rakete, ki so jih prevažali po železnici, je sporočilo ukrajinsko obrambno ministrstvo. Ruski vodja mesta Džankoj Ihor Ivin je dejal, da so Ukrajinci območje napadli z brezpilotnimi letali. Ukrajinci so eksplozijo potrdili.