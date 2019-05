Napad v Egiptu: najmanj 17 poškodovanih v eksploziji avtobusa #foto

#BREAKING: An explosion has targeted a tourist bus close to the Great Pyramid of Giza in Egypt; 16 injured pic.twitter.com/jju6thWtiW — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 19 May 2019

Po poročanju BBC so med ranjenimi večinoma tuji turisti. Eksplozija je odjeknila v bližini Velikega egipčanskega muzeja, ko je voznik avtobusa poskušal prečkati zapornico. Po neuradnih informacijah so poškodovani utrpeli lažje oziroma srednje hude poškodbe.

Med poškodovanimi državljani Egipta in Južnoafriške republike

Eden od očividcev je za agencijo Reuters povedal, da je v bližini prizorišča dogodka slišal "zelo glasno eksplozijo". Fotografije s kraja dogodka prikazujejo uničen avtobus z razbitimi stekli. Ta naj bi po poročanju egiptovske državne televizije Nile News TV prevažal 25 južnoafriških turistov.

Explosion targets foreign tourist bus near the Pyramids in Egypt (Photos) https://t.co/TabF2IdTAP pic.twitter.com/mel4Br2EOA — Karl E (@therussophile) May 19, 2019

Med ranjenimi je sedem Južnoafričanov in deset Egipčanov, eksplozija pa naj bi poškodovala tudi eno od osebnih vozil. Gre za drugi incident v Egiptu v zadnjih šestih mesecih, katerega tarča so bili turisti. Decembra so v državi umrli trije vietnamski turisti in njihov lokalni vodnik, ko je cestna bomba zadela njihov avtobus.

Turizem v Egiptu predstavlja enega od glavnih stebrov gospodarstva. Po arabski pomladi leta 2011 in terorističnem napadu na rusko potniško letalo leta 2015, v katerem je bilo ubitih 224 ljudi, je število tujih turistov v državi v zadnjih letih spet naraslo. Muzej v Gizi, v bližini katerega je odjeknila eksplozija, je trenutno v fazi obnove, za javnost pa bo spet popolnoma odprt prihodnje leto.