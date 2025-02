Poudarki dneva:



11.40 Izraelska vojska naj bi se umaknila s koridorja Necarim v Gazi

Izraelska vojska se je v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja umaknila s koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze, so danes poročali izraelski mediji. Izrael umika uradno še ni potrdil, ga pa je potrdil uradnik palestinskega gibanja Hamas. Izraelske sile medtem po lastnih navedbah širijo svoje operacije na zasedenem Zahodnem bregu.

"Izraelske sile so zapustile svoje položaje in vojaške postojanke ter v celoti umaknile tanke s koridorja Necarim na cesti Salahedin, tako da lahko vozila prosto vozijo v obe smeri," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil uradnik notranjega ministrstva v Gazi, ki ga vodi Hamas.

S koridorja se je vojska delno že umaknila kmalu po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja. V skladu z dogovorom naj bi vojska v celoti zapustila območje, z izjemo kilometrskega pasu ob izraelski meji. Njen umik bo olajšal vračanje razseljenih Palestincev z juga na sever enklave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Koridor Necarim je okoli šest kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ga je med okupacijo oblikovala in utrdila izraelska vojska. Koridor ločuje južni in severni del Gaze. Slednji je bil v več kot 15 mesecih agresije podvržen najbolj uničujočim izraelskim napadom, razmere pa so bile še posebej hude v zadnjih mesecih pred sklenitvijo dogovora o prekinitvi ognja.

Izraelska vojska medtem po lastnih navedbah širi operacije na zasedenem Zahodnem bregu. Kot je sporočila, je aktivna tudi v begunskem taborišču Nur Šams pri Tulkaremu. Med operacijo je bila po poročanju lokalnih oblasti ubita nosečnica, več ljudi je bilo ranjenih, navaja katarska televizija Al Jazeera.

10.57 Egipt bo gostil izredni arabski vrh o Palestincih v Gazi

Vrh, ki bo 27. februarja, so sklicali po ostrih odzivih tako arabskih držav kot mednarodne skupnosti na načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA prevzele območje Gaze in ga spremenile v riviero Bližnjega vzhoda, potem ko bodo Palestince preselili drugam.

Srečanje je bilo sklicano "po obsežnih posvetovanjih Egipta na najvišji ravni z arabskimi državami v zadnjih dneh, vključno s Palestino, ki je zaprosila za vrh, da bi obravnavali zadnje resne dogodke v zvezi s palestinskim vprašanjem", so sporočili iz Kaira.

Egiptovski zunanji minister Badr Abdelati je danes odpotoval v Washington, kjer naj bi se srečal z visokimi predstavniki Trumpove administracije in člani kongresa, so sporočili v Kairu. Cilj obiska je "okrepiti dvostranske odnose in strateško partnerstvo med Egiptom in ZDA" ter opraviti "posvetovanja o regionalnih razmerah".

Ameriški predsednik Trump je v torek napovedal, da bodo ZDA prevzele Gazo, ki da bo po obnovi postala riviera Bližnjega vzhoda, potem ko bodo Palestince izselili v sosednje države, predvsem v Egipt in Jordanijo. Njegov načrt je sprožil ostre odzive mednarodne skupnosti, med drugim so ga odločno zavrnile arabske države, ki vztrajajo pri rešitvi dveh držav.