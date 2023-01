ECB zaznala največji padec povpraševanja po posojilih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ECB so pojasnili, da je manj zanimanja za posojila tako med gospodinjstvi kot podjetji.

V ECB so pojasnili, da je manj zanimanja za posojila tako med gospodinjstvi kot podjetji. Foto: Reuters

Gospodinjstva in podjetja se spoprijemajo z višjimi stroški posojil, tudi gospodarski obeti so slabši, kot so bili. Posledično je manj zanimanja za posojila, je danes objavila Evropska centralna banka (ECB). Po njenih podatkih se je v zadnjem četrtletju lani zgodil največji padec povpraševanja po hipotekarnih posojilih, odkar od leta 2003 vodijo evidenco.