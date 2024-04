DZ bo določil datum izvedbe treh posvetovalnih referendumov

DZ bo danes določil datum izvedbe treh posvetovalnih referendumov – o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu in o rabi konoplje. Kot kaže, bodo referendumi potekali 9. junija, hkrati z evropskimi volitvami. Poslanci bodo odločili tudi o usodi treh predlogov za referendume, ki so jih vložili v SDS.

Potem ko so v sredo opravili razpravo o predlaganih odlokih o razpisu treh posvetovalnih referendumov, bodo poslanci danes o njih še glasovali. S tem bodo določili, kdaj se bodo državljani izrekali o obravnavi ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ ter o gojenju in posedovanju konoplje za medicinsko rabo in omejeno osebno rabo.

Referendumi na isti dan kot volitve poslancev v Evropski parlament

Na vsa referendumska vprašanja bodo volivci, kot kaže, odgovarjali 9. junija, na dan, ko bodo potekale tudi volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Za razpis referendumov na ta dan se zavzemajo v Svobodi, med drugim tudi zato, ker računajo, da bodo s tem na volišča privabili več ljudi. Da bodo predlog podprli, so napovedali tudi v Levici.

V SD in opoziciji pa temu nasprotujejo, saj da bodo teme referendumov zasenčile evropske teme. SD in NSi sta zato k predlaganim odlokom vložili dopolnila, s katerimi bi datum izvedbe referendumov zamaknili na 24. november. Pričakovati je, da jih bo DZ ob današnjem glasovanju zavrnil.

Glasovali bodo tudi o predlaganih dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi

DZ bo poleg tega razpravljal in odločal še o treh predlogih za razpis posvetovalnega referenduma, ki so jih vložili v SDS. Predlagajo referendumsko odločanje o nastanitvah migrantov, o zaupanju v vlado in o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Po pričakovanjih bo DZ vse tri predloge zavrnil. Da niso primerni, so namreč ocenila že matična delovna telesa.

Prav tako bodo poslanci danes po razpravi, ki so jo opravili v sredo, glasovali o predlaganih dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, s katerimi želijo v SDS uvesti predhodno soglasje občine glede nastanitve migrantov ali vzpostavitve azilnega doma.

Danes bo tudi končan zakonodajni postopek za spremembe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim so v SDS predlagali uvedbo tako imenovanega referendumskega dneva. Predlog je zavrnil že matični odbor, DZ se bo danes s tem tako le seznanil.