Evropske volitve in posvetovalni referendumi na isti dan: kaj pravijo slovenski evroposlanci?

Še zadnjič pred junijskimi evropskimi volitvami v Strasbourgu zaseda evropski parlament. Po četrtku bodo vse moči kandidatov usmerjene v mobilizacijo državljank in državljanov, da bodo 9. junija v čim večjem številu odšli na volišča in oddali svoj glas. Lahko se zgodi, da bodo hkrati izbirali evropske poslance in se izrekli o treh posvetovalnih referendumih. Medtem ko predlog največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda o združevanju volitev s posvetovalnimi referendumi podpira aktualna evropska poslanka in nosilka njihove liste na prihajajočih evropskih volitvah Irena Joveva (GS/ Renew Europe), je pri drugih slovenskih evroposlancih naletel na precejšnje neodobravanje.

Državni zbor je v preteklem tednu podprl predloge vladajoče stranke Gibanje Svoboda za razpis treh posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljanke in državljane spraševali o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v državni zbor in o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Večina slovenskih evropskih poslancev predlogu ni naklonjena. Milan Brglez (SD/S&D) v prvi vrsti opozarja na zadržke ustavne narave.

"Kot bivši predsednik DZ vem, da ne bi smela biti skupaj nobena vrsta referendumov in volitve. Tokrat so volitve specifične, saj so evropske. Vsebinsko bi teme referendumov pretehtale nad temami, ki so pomembne za prihodnost Evrope in s tem tudi za nas. Na drugi strani ne bo jasne transparentnosti niti glede organizacije niti glede financ. Volitve so akt, s katerimi državljani oblikujejo posredniško demokracijo, z referendumi pa oblikujejo neposredno demokracijo. Na volitvah za Evropski parlament glasujejo vsi državljani EU, ki živijo pri nas, medtem ko na referendumih glasujejo zgolj državljani Slovenije. Že to razlikovanje med njimi na volišču ali med kampanjo bo privedlo do nekaterih oblik diskriminacije, ki je pri nas absolutno prepovedana," poudarja Brglez in dodaja, da gre za politično nespameten in kratkoročen manever, ki ga lahko desnica spelje na svoj mlin, kot je to pod Orbanom počela Madžarska.

Evropski poslanec Milan Brglez glede ideje o združevanju evropskih volitev in posvetovalnih referendumov opozarja predvsem na zadržke ustavne narave. Foto: Ana Kovač

"To idejo so na politični parket prinesli z namenom zagotavljanja večje prisotnosti volilne baze. Nikakor ne podcenjujem tem, ki so na predlogih za referendume, a se mi zdi bistveno bolje, da bi o tem odločali na posebnem referendumskem dnevu. Sicer bo govora o konoplji in evtanaziji, kar bi lahko zasenčilo evropske teme in to se mi ne zdi dobro," je glede ideje o združitvi evropskih volitev in posvetovalnih referendumov povedal evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

"Vedno pravimo, da je Evropa oddaljena od naših državljanov. Evropske volitve so tista velika možnost, ko se pogovarjamo o evropskih temah, ko lahko aktualni poslanci in kandidati predstavijo svoja stališča. Obžalujem, ker želijo odločene stranke temu priključiti tri posvetovalne referendume, ki bodo odločali o zelo pomembnih vprašanjih in ki bi jih morali obravnavati ločeno. Poleg tega letos obeležujemo 20 let pristopa Slovenije k EU in bomo to veliko obletnico zasenčili s povsem drugimi temami. Nemogoče je, da se bodo državljani osredotočili na evropske volitve ter hkrati na vse teme, ki razburjajo javnost. To se mi ne zdi pošteno, celo nezrelo in nedopustno. Poleg tega s tem spravljajo v zadrego legitimnost volitev, kajti to je velik zalogaj za DVK, ki ima zaradi tega vrsto težav in izzivov. Obžalujem, da je nekomu to sploh prišlo na misel," je izpostavila poslanka Ljudmila Novak (NSi/EPP).

Z njimi se strinja tudi evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D), ki je poudaril, da so prihajajoče volitve izredno pomembne, saj lahko ključno izoblikujejo našo skupno prihodnost ali pa neprihodnost Evropske unije, na drugi strani pa so pomembna tudi vprašanja na posvetovalnih referendumih.

"Dvomim, da lahko v širši javnosti opravimo poglobljeno razpravo o tako pomembnih vprašanjih v roku dveh mesecev in ta vprašanja, čeprav so samo posvetovalna, damo na mizo državljankam in državljanom. Moj pogled je precej kritičen, na eni strani zaradi pomena evropskih volitev, ki ga s tem zmanjšujemo, na drugi strani pa zmanjšujemo tudi pomembnost razprav o zelo pomembnih družbenih vprašanjih, ki so dana na glasovni listič za referendum. Po mojem mnenju bi se morala koalicija združevanju volitev in referendumov izogniti, kajti le tako lahko v jesenskem času s poglobljeno razpravo ponudimo ljudem možnost primerne odločitve glede ključnih referendumskih vprašanj," je prepričan Nemec.

Evroposlanec Matjaž Nemec je prepričan, da bi z istočasnim glasovanjem zmanjšali pomen tako evropskim temam kot temam, ki jih naslavljajo posvetovalni referendumi. Foto: STA Predlogu največje koalicijske stranke je naklonjena aktualna evropska poslanka in nosilka liste Gibanja Svoboda na prihajajočih evropskih volitvah Irena Joveva (GS/ Renew Europe). Joveva izpostavlja, da bi morali vsi stremeti k višji volilni udeležbi, k čemur bi po njenem mnenju pripomogla združitev evropskih volitev s posvetovalnimi referendumi.

"O zasenčenosti oziroma mešanju tem se ne morem strinjati s tistimi, ki pravijo, da se bo to zgodilo. Referendum o referenčnem glasu je zelo povezan z evropskimi volitvami. Prostovoljno končanje življenja in marihuana pa sta temi, o katerih se razpravlja že toliko časa, da verjamem, da imajo ljudje svoja stališča že izdelana. Konec koncev pa so to posvetovalni referendumi. Prav je, da ljudje povedo in odločijo, ali se jim zdi prav, da se gre v urejanje teh stvari ali ne. Ljudi ne želim podcenjevati, predvsem pa jim zaupam, da se odločijo o teh stvareh. Če bodo evropske volitve in posvetovalni referendumi na isti dan, mislim, da bo kampanja samo še bogatejša in ne bo nobene zasenčenosti, sploh pa ne evropskih tem," meni Joveva.

Aktualna evropska poslanka Irena Joveva je nosilka liste Gibanja Svoboda na prihajajočih evropskih volitvah. Foto: STA ,