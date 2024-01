Dvojna državljanka Nemčije in Irana pogojno izpuščena v Teheranu

Hčerka Mariam Claren je na omrežju X trenutno stanje svoje matere opisala kot hišni pripor.

Taghavijevo so oktobra 2020 aretirali na njenem stanovanju v iranski prestolnici, leto pozneje pa so jo obsodili na deset let in osem mesecev zapora. Je del skupine obsojencev z zahodnimi potnimi listi, ki so jih po trditvah tujih nevladnih skupin iranske oblasti zajele z namenom izsiljevanja koncesij, še navaja AFP. Obsojena je bila na podlagi obtožnice v zvezi z državno varnostjo.

Endlich einmal gute Nachrichten aus dem Iran. #NahidTaghavi wurde vorübergehend in den Hafturlaub entlassen. Der nächste Schritt muss nun ihre endgültige Freilassung & Rückkehr nach Deutschland sein. Daran muss die Bundesregierung weiter arbeiten. pic.twitter.com/znXjqEZcyh — Norbert Röttgen (@n_roettgen) January 9, 2024

Taghavijeva je iz zdravstvenih razlogov nazadnje krajši čas preživela na prostosti leta 2022, a se je bila prisiljena vrniti za rešetke, preden je okrevala, je sporočila njena družina. Večino časa v zaporu Evin, ki velja za ustanovo, kjer so zaprti politični zaporniki, je preživela v osami.

Nemško ministrstvo si bo še naprej prizadevalo za njeno vrnitev

Na njeno vse slabše zdravstveno stanje je junija opozorila tudi Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohamadi, ki prav tako prestaja zaporno kazen v islamski republiki.

Višji uradnik na nemškem zunanjem ministrstvu Christian Buck je danes pozdravil pogojni izpust Nahid Taghavi in poudaril, da si bodo še naprej prizadevali za njeno vrnitev.