Na britanskem otočju že drugi dan divja neurje Darragh, ki je terjalo dve smrtni žrtvi. Za velike dele Anglije in Walesa velja rumeno opozorilo za nevarne vremenske razmere. Tam pričakujejo hitrost vetra od 56 do 72 kilometrov na uro, na obalah pa tudi do 113 kilometrov na uro, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi padca dreves na njuna avtomobila sta v Erdingtonu blizu Birminghama in pri mestu Longton na severu Anglije umrla moška.

Oblasti so objavile opozorila pred poplavami in izpadi elektrike. V soboto je bilo brez elektrike več sto tisoč gospodinjstev v Veliki Britaniji in na Irskem. Na železniških progah pričakujejo večje motnje.

Zahtevne razmere

Odpovedani so številni vlaki, letalski leti in trajektne linije, med drugim na povezavi od Glasgowa do Edinburgha na Škotskem ter med Cambridgeom in letališčem Stansted v vzhodni Angliji.

Predstavnik britanske vlade je v soboto povedal, da je nevihta povzročila "zahtevne razmere", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da je imelo neurje "zelo pomembne posledice v mnogih delih Walesa, vključno s prometom, energetsko infrastrukturo in lastnino".

Opozoril je, da se lahko učinki "čutijo še nekaj dni", saj se neurje še ni umirilo.

