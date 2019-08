Države Jugovzhodne Azije nočejo več odpadkov razvitih držav

Svet se je, potem ko je Kitajska lani prepovedala uvoz tuje plastike, znašel v kaosu. Odpadki z Zahoda so namreč preusmerjeni v druga pristanišča v regiji, a jih nikjer nočejo. Da ne bodo smetnjak, so opozorili tudi v Kambodži in podjetju, ki je v državo pripeljalo 1600 ton plastičnih odpadkov iz ZDA in Kanade, naložili 250 tisoč dolarjev kazni.

Podjetje Chungyuen Plastic Manufacture je v kamboško pristanišče Sihanoukville pripeljalo 83 zabojnikov s 1600 tonami plastičnih odpadkov iz ZDA in Kanade, kar je močno razburilo uradnike v Kambodži. Družbi so poleg kazni naložili odvoz smeti do 24. avgusta.

Če Chungyuen Plastic Manufacture ne bo plačal kazni in odpeljal zabojnikov, ga bodo oblasti postavile pred sodišče, so napovedali v Kambodži. Kako so se smeti znašle v njihovi državi, pristojni ne vedo, sumijo pa, da je do tega prišlo, ker niso našli druge države v Jugovzhodni Aziji, ki bi jih sprejela.

Tudi Indonezija je ta mesec sporočila, da vrača več deset zabojnikov odpadkov v Francijo in druge razvite države, 450 ton odpadkov uvožene plastike pa naj bi maja nazaj k virom odpeljala tudi Malezija.

Na svetu vsako leto proizvedemo okoli 300 milijonov ton plastike, ki se večinoma kopiči na odlagališčih in v morjih.