Drugi krog na Češkem: v njem bosta Babiš in Pavel

Nerudova je priznala poraz in v drugem krogu, ki bo potekal 27. in 28. januarja, obljubila podporo Pavlu. Pavel je "demokratični zmagovalec" prvega kroga, je dejala nekdanja rektorica univerze in ponovno posvarila pred Babišem, ki ga je označila za "veliko zlo". "To zlo moramo premagati," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejala Nerudova. Foto: STA