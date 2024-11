Donaldu Trumpu uspelo to, kar se je pred tem v ZDA zgodilo le enkrat #vŽivo

Republikanec Donald Trump se vrača v Belo hišo. Na predsedniških volitvah je osvojil 277 elektorskih glasov in tako porazil protikandidatko Kamalo Harris, ki je dobila 224 elektorskih glasov. Še preden so ameriški mediji potrdili rezultate, je Trump že razglasil svojo zmago. Ključne glasove je zbral v tako imenovanih nihajočih državah, kjer se je tehtnica na njegovo stran prevesila v več kot polovici izmed sedmih zveznih držav. Donald Trump bo postal drugi predsednik v zgodovini ZDA, ki je osvojil dva predsedniška mandata, a ne zaporedoma. To je doslej uspelo le demokratu Groverju Clevelandu v 19. stoletju.

Poudarki ameriških volitev

16.14 Državni sekretar Volk: Imamo obljubo, da se Golob in Trump ob prvi priložnosti srečata v živo

15.55 Fajon v čestitki Trumpu izpostavila nadaljnje sodelovanje

15.50 Prepričljiva zmaga Donalda Trumpa

16.14 Državni sekretar Volk: Imamo obljubo, da se Golob in Trump ob prvi priložnosti srečata v živo

Državni sekretar v kabinetu premierja Vojko Volk je v izjavi novinarjem spomnil, da so oktobra, ko je bil Golob na obisku v Beli hiši pri predsedniku Joeju Bidnu, zaprosili za srečanje s Trumpom in demokratsko kandidatko Kamalo Harris.

"Dobili smo termin za srečanje s Trumpom, ampak časovno ni bilo izvedljivo, imamo pa obljubo, da se ob prvi priložnosti srečata v živo," je dejal.

Po Volkovi oceni bo zaradi Trumpove zmage za Slovenijo sicer manj sprememb kot za Evropo, a vendarle vplivi, zlasti gospodarski, bodo, saj so dobavne verige globalne, v Evropi pa je najpomembnejši ameriški trgovinski partner Nemčija, s katero je tesno povezano tudi slovensko gospodarstvo.

Poznamo Trumpove poteze iz prvega mandata in vemo, da ne mara položaja, v katerem ima Amerika primanjkljaj v blagovni menjavi, je dodal.

Tudi glede Ukrajine bo verjetno breme za EU pod Trumpom še večje kot zdaj, razen če bi s skupnimi močmi s Trumpom dosegli premirje in bi za tiste dele ukrajinskega ozemlje, ki bi ostali pod Rusijo, dosegli, da se o njih pogaja po diplomatski poti namesto z orožjem, je dejal.

Ob Golobovem obisku pri Bidnu je bilo govora tudi o slovenskem sodelovanju v t. i. jordanski pobudi, da bi v zameno za Hamasovo izpustitev izraelskih talcev dosegli premirje v Gazi in vzpostavili humanitarne koridorje. Volk upa, da bo projekt pod Trumpom obstal.

15.55 Fajon v čestitki Trumpu izpostavila nadaljnje sodelovanje

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na omrežju X čestitala republikancu Trumpu ob vnovični izvolitvi za predsednika ZDA. Zagotovila je, da bo Slovenija še naprej sodelovala z ZDA. V kasnejši izjavi pa je poudarila, da si Slovenija želi sodelovanja na podlagi solidarnosti, človekovih pravic, mednarodnega prava in demokracije.

"Kot rečeno, volivci so povedali svoje. Slovenija bo vedno sodelovala z ZDA kot tesna zaveznica," je povedala Fajon. Čestitke je namenila tudi bodočemu podpredsedniku ZDA JD Vanceu, vsem izvoljenim kongresnikom in senatorjem, vključno z dvema senatorjema slovenskih korenin.

Ob tem je poudarila, da si Slovenija želi sodelovanja z ZDA na podlagi solidarnosti, človekovih pravic, mednarodnega prava in demokracije. "Kar zadeva rezultat volitev, je jasno, da strateško partnerstvo, zavezništvo z ZDA ostaja naša ključna prioriteta, zlasti v času, ko tudi Slovenija v Varnostnem svetu naslavlja res težke konflikte in izzive," je dodala.

15.50 Prepričljiva zmaga Donalda Trumpa

Američani so 5. novembra odšli na volišča in izbrali novega predsednika ZDA. To bo postal Donald Trump, ki se po štirih letih vrača v ovalno pisarno Bele hiše.

ANKETA Ali ste presenečeni nad zmago Donalda Trumpa na ameriških volitvah? Da. + 19,61 % 30 glasov

Ne. + 80,39 % 123 glasov Oddanih 153 glasov

Za zmago kandidat potrebuje 270 elektorskih glasov. Po dosedanjih ocenah jih je Trump zbral 277, Harris pa 224. Harris je sicer zmagala v tradicionalno demokratskih državah, kot sta med drugim Kalifornija in New York, Trump pa v državah, ki običajno volijo za republikance.

Donald Trump je osvojil Alabamo, Arkansas, Florido, Georgio, Iowo, Idaho, Indiano, Kansas, Kentucky, Louisiano, Maine, Misuri, Misisipi, Montano, Severno Karolino, Severno Dakoto, Nebrasko, Ohio, Oklahomo, Pensilvanijo, Južno Karolino, Južno Dakoto, Tennessee, Teksas, Utah, Zahodno Virginijo in Wyoming.

Kamala Harris je zmagala v zveznih državah Kalifornija, Kolorado, Connecticut, D.C, Delaware, Havaji, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nova Mehika, New York, Oregon, Rhode Island, Virginija, Vermont in Washington. Rezultati ostajajo neznani še v štirih zveznih državah, in sicer Nevadi, Arizoni, Michiganu in Mainu. Ti rezultati sicer ne morejo prevesiti rezultata v drugo smer.

Ključen za zmago na volitvah pa je bil izid v tako imenovanih nihajočih državah. Na tokratnih volitvah so bile to Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada in Severna Karolina. Potem ko je postalo jasno, da je Trump zmagal v Severni Karolini in Georgii, ki ju je pred štirimi leti dobil demokrat Joe Biden, je v republikanskem taboru izbruhnilo navdušenje. Trump je slavil tudi v Pensilvaniji in Wisconsinu.

Trump se veseli, Harris molči

Še preden so zmago razglasili osrednji ameriški mediji, razen konservativne televizije Fox News, je Trump na Floridi razglasil svojo zmago. V svojem zmagovalnem govoru, ki ga je imel v krogu družine, je izpostavil, da je to politična zmaga, ki je država še ni videla. Dejal je, da so ZDA država, ki potrebuje pomoč, in da bo pomagal pri njeni ozdravitvi.

Medtem ko je Trump svoje privržence že nagovoril, se je Kamala Harris zavila v molk. Volivcev ni nagovorila v volilni noči, temveč dan kasneje oziroma popoldne po lokalnem času.

Kamala Harris se je po porazu zavila v molk. Foto: Guliverimage

Zgodovinska zmaga Donalda Trumpa

Donald Trump bo postal 47. predsednik ZDA, položaj bo prevzel 20. januarja. Še pred tem bodo o njem glasovali elektorji, nato pa bo moral rezultat potrditi še kongres. Obeta se gladek postopek do njegovega ponovnega prevzema položaja predsednika ZDA, saj so poraženi demokrati na čelu s predsedniško kandidatko Harris med kampanjo zagotavljali, da ne bodo delali težav.

Trump bo tako predvidoma postal drugi predsednik v zgodovini ZDA, ki je osvojil dva predsedniška mandata, a ne zaporedoma. Običajno predsedniki ZDA ostanejo na položaju dva mandata, vendar gre za dva zaporedna mandata, le redko pa komu uspe nazaj na položaj predsednika priti po nekaj letih premora. Doslej je to uspelo le demokratu Groverju Clevelandu v 19. stoletju.

Republikanci z večino v senatu, demokrati z možnostjo za zmago v predstavniškem domu

Poleg predsedniških so v ZDA v torek potekale tudi kongresne in guvernerske volitve ter več referendumov.

Republikanci so si zagotovili večino v senatu, ki so ga doslej s tesno večino nadzorovali demokrati. Zadnjim so odvzeli dva sedeža, tako da naj bi jih imeli 51 od skupno sto. Volitve so sicer potekale le za tretjino senatnih sedežev.

Več možnosti za zmago naj bi demokrati imeli v predstavniškem domu, kjer trenutno sedi 220 republikancev in 212 demokratov. Končni izid volitev 435 članov predstavniškega doma še ni znan.

Republikancem je uspelo ubraniti vse guvernerske položaje, za katere so potekale volitve. Od 11 bitk so jih njihovi kandidati dobili osem – v Indiani, Vermontu, Zahodni Virginiji, Misuriju, Severni Dakoti, Montani, New Hampshiru in Utahu. V Delawaru, Severni Karolini in Washingtonu na položajih ostajajo demokrati.