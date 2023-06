Dim iz Kanade nas bo v višinah dosegel v petek in prešel v soboto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vpliv katastrofalnih požarov v Kanadi bo dosegel tudi Evropo, in kot poroča Arso, bo tudi Slovenijo dosegel že zelo razredčen dim. "Glavnina onesnaženosti bo Slovenijo prešla v višinah, dim se bo že v soboto širil naprej proti vzhodu. V petek in v noči na soboto bi lahko nekoliko povišane ravni delcev PM10 zaznali tudi pri tleh. Predlagamo redno spremljanje urnih vrednosti PM10," so po poročanju 24 ur še povedali na agenciji.

V Kanadi še vedno divja na stotine požarov, katerim še ni videti konca. Nebo nad Kanado in ZDA bo znova prekril dim, nad mesti bo gosta megla. Žal je oblino deževje zaobšlo kraje, kjer so požari najbolj aktivni.

Močno deževje je namreč zaobšlo kraje, kjer so požari najbolj aktivni. Takšnih požarov v Kanadi ne pomnijo, pogorelo je že območje s površino, veliko približno 80 tisoč kvadratnih kilometrov, kar je za skoraj štiri Slovenije.

Massive Wildfire in East Ontario, Canada



Air quality drops in East Ontario as crews battle intense wildfires. pic.twitter.com/BYsXWfKqr7 — 'Otumapa (@coconutfist12) June 26, 2023

Oblasti prebivalstvo nenehno opozarjajo, naj se brez potrebe ne zadržujejo zunaj, zlasti ljudem s pljučnimi boleznimi, starejšim, alergikom, otrokom, nosečnicam in drugim ogroženim skupinam, gibanje po krajih z onesnaženim zrakom zlasti odsvetujejo. Dim se širi tudi v ZDA, prizadeta so območja med srednjim zahodom in severovzhodom.

CNN poroča, da je imel Chicago, po podatkih IQAir, v četrtek zgodaj zjutraj najslabšo kakovost zraka med večjimi mesti na svetu. Washington, D. C., je bil uvrščen na drugo mesto, medtem ko je bil zrak v Detroitu in Minneapolisu med desetimi najbolj onesnaženimi.