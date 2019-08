Demokrati izgubili tožbo zaradi predvolilne objave podatkov s strežnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški zvezni sodnik v New Yorku je minuli teden zavrgel tožbo demokratov zaradi objave ukradenih podatkov z njihovega računalniškega strežnika pred predsedniškimi volitvami. Čeprav po mnenju sodnika ni dvoma, da so podatke ukradli Rusi, pa tožba proti Rusiji kot državi na ameriških sodiščih ni mogoča, poročajo ameriški mediji.

Nacionalni odbor demokratske stranke je aprila 2018 vložil tožbo proti voditeljem volilne kampanje ameriškega predsednika Donalda Trumpau, proti Rusiji, Wikileaksu in drugim zaradi ruskega vdora v računalniški strežnik in objave ukradenih informacij, predvsem vsebine komunikacije po elektronski pošti med vodilnimi člani demokratske stranke. To naj bi pomagalo Trumpovi kampanji za končno izvolitev.

A sodnik John Koetl je torek tožbo zavrnil in dejal, da čeprav je "primarni storilec v tem domnevnem kaznivem dejanju nedvomno Ruska federacija", pa tožba proti tuji vladi na ameriških sodiščih v skladu z mednarodnimi pravili ni mogoča. Tako kot tudi ni mogoče sojenje ameriški vladi na tujih sodiščih.

Zavrnil tožbe proti posameznim članom Trumpove kampanje

Foto: Reuters Zavrnil je tudi tožbene zahtevke demokratov proti posameznim članom Trumpove kampanje, med njimi tudi proti predsednikovemu sinu Donaldu Trumpu mlajšemu in njegovemu zetu Jaredu Kushnerju, zaradi objavi ukradenega materiala na portalu Wikileaks, poroča televizija CNBC na svojih spletnih straneh.

Sodnik je pri tem odločitev utemeljil s prvim amandmajem ameriške ustave, ki zagotavlja svobodo izražanja in svobodo medijev. Amandma omogoča objavo materiala, ki je v javnem interesu, četudi morda ni bil pridobljen zakonito, dokler ta, ki je to objavil, že v začetku ni sodeloval pri pridobivanju tega materiala, je pojasnil sodnik in menil, da je bila objava vsebine elektronske pošte demokratov zagotovo v javnem interesu.

"Velika zmaga za predsednika"

V Trumpovi kampanji so odločitev sodnika Koetla pozdravili kot "veliko zmago za predsednika, ki je bil še enkrat več oproščen še ene neutemeljene obtožbe o sodelovanju z Rusi". "To sramotno tožbo je vložila obupana, nefunkcionalna in skoraj bankrotirana demokratska stranka," je za CNBC komentirala tiskovna predstavnica Trumpove kampanje Sarah Matthews.

"Medtem ko demokrati še vedno ne dojemajo lastnih napak iz leta 2016, pa predsednik Trump usmerja svojo energijo v to, da postavi Ameriko in Američane na prvo mesto," je še dodala.

Foto: Reuters

Trump: Lov na čarovnice se končuje

Tudi Trump je na Twitterju izrazil zadovoljstvo nad odločitvijo sodnika, ki ga je na položaj imenoval še Bill Clinton. "Lov na čarovnice se končuje," je zapisal v tvitu in dejal, da je šlo za potegavščino "demokratske stranke, radikalnih demokratov in drugih".

V demokratski stranki so bili nad odločitvijo sodnika presenečeni. "Še vedno jo sicer preučujemo, a na prvi pogled ta odločitev vzbuja resno zaskrbljenost glede naše zaščite pred tujim vpletanjem v naše volitve in glede kraje zasebne lastnine v korist našim nasprotnikom," je za CNBC dejala tiskovna predstavnica Nacionalnega odbora demokratske stranke Xochitl Hinojosa.