Decathlon zaradi migrantov ustavil prodajo kajakov

Nakup kajakov ne bo več mogoč v Decathlonovih trgovinah v mestih Calais in Grande-Synthe, to leži v bližini Dunkerqua, "zaradi trenutnih okoliščin", so zapisali pri trgovcu s športno opremo.

Tovrstne čolne bi lahko namreč kupci namesto za športne aktivnosti uporabili za prečkanje Rokavskega preliva, pri čemer pa bi lahko bila ogrožena življenja ljudi.

Kajaki še naprej na voljo v spletnih trgovinah

Da ustavijo prodajo kajakov, so se sicer odločile že trgovine same, uprava pa je to odločitev odobrila, so še sporočili iz podjetja.

Kajaki bodo še naprej na voljo za nakup prek spleta in v drugih trgovinah. Trgovine v Calaisu in mestu Grande-Synthe pa bodo še naprej prodajale zaščitno opremo, kot so rešilni jopiči in termalna zaščita, ter tudi vesla.

Vse več reševalnih akcij zaradi prečkanja Rokavskega preliva

Število ljudi, ki poskušajo čez Rokavski preliv priti iz Francije v Veliko Britanijo, se v zadnjem obdobju krepi. V petek so pogrešali tri migrante, ki so poskušali to storiti s kajaki. Dva čolna so našli ob obali Calaisa in rešili dva človeka.

Francoske oblasti so v torek izvedle deset reševalnih operacij na morju, v katerih so rešili 272 migrantov, ti so poskušali na čolnih po morju priti v Veliko Britanijo.

Napetosti med Veliko Britanijo in Francijo

Zaradi vse večjega števila ljudi, ki prečkajo preliv, so se okrepile tudi napetosti v odnosih med Parizom in Londonom. V ponedeljek sta se na pogovorih o tej temi sestala notranja ministra obeh držav Gerald Darmanin in Priti Patel. Dogovorila sta se za okrepitev operativnega sodelovanja, da bi končali nevarna prečkanja Rokavskega preliva.