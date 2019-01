Na frankfurtskem letališču so že pred začetkom stavke dveh nemških sindikatov (DBB in Verdi) odpovedali skoraj polovico od vseh za danes načrtovanih poletov.

Upravitelj frankfurtskega letališča Fraport (ki ima v lasti tudi ljubljansko letališče) je že pred začetkom stavke dveh nemških sindikatov (DBB in Verdi) odpovedal skoraj polovico od vseh za danes načrtovanih poletov.

Potnike v tranzitu bo prizadelo precej manj

V svojem tvitu so opozorili, da varnostnih pregledov zunaj tranzitnega območja ne bo do konca opozorilne stavke, to je do 20. ure, in da potniki, ki začenjajo svoje potovanje v Frankfurtu, ne bodo mogli priti na svoje polete.

Due to a strike at @Airport_FRA today: Security checks outside the transit area will not be staffed until 8pm and passengers will not be able to reach flights during the strike period. Please contact your airline for further informations. pic.twitter.com/RPD9bzIFwK — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) January 15, 2019

Potnikov, ki svojega potovanja ne začenjajo v Frankfurtu, temveč tam le prestopajo z enega letala na drugo, teh je približno tri petine, stavka osebja na varnostnih pregledih ne bo neposredno prizadela, če ne bodo zapustili tranzitnega območja in če njihov polet ne bo odpovedan (ker bo večina potnikov začela pot na stavkajočem nemškem letališču).

Jutranja poleta slovenskega prevoznika Adria Airways proti Münchnu in Frankfurtu z rednim odhodom ob sedmi uri sta poletela do minute natančno. Pri vrnitvi v Sloveniji bodo glede na razsežnosti stavke do letal lahko prišli le tisti potniki, ki bodo v München oziroma Frankfurt prispeli z drugim letalom, ne pa tudi tisti, ki v Münchnu ali Frankfurtu danes dopoldne začenjajo svojo pot.



Večerna poleta ne bosta (bistveno) prizadeta, ker imata predvideni odhod iz Nemčije po koncu stavke.

V novih zveznih deželah delodajalci predlagali počasnejšo rast plač

Stavka podpira zahteve zaposlenih za povečanje urne postavke na 20 evrov, delodajalci pa so nanje odgovorili z nižjo ponudbo.

Trenutno se plače razlikujejo v različnih delih države, od 14 evrov na uro ponekod na vzhodu države do malenkost nad 17 evrov na uro na zahodu države. Delodajalci so pripravljeni na povišanja od dva do 6,4 odstotka, poleg tega so za zaposlene v novih nemških zveznih deželah (nekdanji Nemški demokratični republiki) predlagali počasneje usklajevanje plač kot za njihove kolege v zahodnih nemških deželah (nekdanja Zvezna republika Nemčija).

Aufgrund von Streiks des Sicherheitspersonals in München und weiteren deutschen Flughäfen kann es am Dienstag, 15. Januar ganztägig zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr kommen.

Wir bitten alle Passagiere, sich vor ihrer Reise über den aktuellen Flugstatus zu informieren. #Streik pic.twitter.com/e60kRbiFNy — Munich Airport (@MUC_Airport) January 14, 2019

Lufthansa odpovedala dve tretjini svojih poletov v Frankfurtu

Nemški nacionalni prevoznik Lufthansa je odpovedal 400 od svojih 640 povezav v Frankfurtu in 100 od 630 povezav v Münchnu. Med odpovedanimi poleti je 386 evropskih in 28 medcelinskih poletov, so pojasnili pri Lufthansi.

Poleg Frankfurta bo tokratna stavka prizadela še letališča v Münchnu, Hamburgu, Hannovru, Bremnu, Dresdnu, Leipzigu (Leipzig/Halle) in Erfurtu. Prejšnji teden so uslužbenci varnostnih pregledov stavkali na letališčih Berlin, Köln-Bonn, Düsseldorf in Stuttgart, zaradi česar so morali odpovedati več kot 800 poletov, kar je prizadelo več kot sto tisoč potnikov.

Pogajanja med sindikati in delodajalci se bodo nadaljevala predvidoma (šele) prihodnjo sredo.