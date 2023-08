Dan spomina na žrtve totalitarizma: sočutje izrazili tudi slovenski politiki

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov poudarila, da je današnji dan opomin, da odmik od demokracije vodi v neskončno izključevanje in sejanje smrti. "V spoštljiv poklon žrtvam si zato obljubimo, da bomo vedno varovali demokracijo, spoštovali človekove pravice in dostojanstvo vseh," je zapisala na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

"Obsojamo vse zločine proti človečnosti in sočustvujemo s svojci žrtev. Slovenski narod je še posebej trpel zaradi fašizma in nacizma," pa so na družbenem omrežju X zapisali na vladi.

Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je ob današnjem dnevu zapisal, da se danes spominjamo posledic zločinskega pakta Hitler-Stalin, ki je povzročil na desetine milijonov mrtvih in strašansko trpljenje. "Ker z internacionalnim socializmom zahodni svet ni obračunal, imamo danes agresijo na Ukrajino ter cunami kulturnega marksizma," je še presodil.

Delegacija opozicijske NSi je danes položila venec pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Predsednik NSi Matej Tonin je ob tem poudaril, da Slovenija potrebuje več strinjanja glede osnovnih civilizacijskih norm. "Totalitarni režimi so na našem ozemlju pustili številne žrtve, dolžnost naše generacije pa je, da vse te mrtve pokopljemo," je dejal.

Pahor sodeloval na okrogli mizi, Zore bo daroval mašo

V Sloveniji sicer danes poteka tudi več spominskih dogodkov. Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka je v ljubljanski palači Kazina pripravil okroglo mizo o tem, kaj je Slovenija do zdaj naredila in kakšni izzivi jo še čakajo na poti k spravi, na kateri so sodelovali bivši predsednik republike Borut Pahor ter zgodovinarja Mitja Ferenc in Aleš Maver.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo pozno popoldne v ljubljanski stolnici daroval mašo za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, sledila bosta akademija in slavnostni nagovor pravnika Mateja Avblja. Še pred tem bo v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo, vojaškega vikariata Slovenske vojske in Nadškofije Ljubljana potekalo polaganje cvetja pred ameriškim veleposlaništvom, pri zaporniških celicah in pri spomeniku žrtvam vseh vojn.

Žrtev je bilo več deset milijonov

Evropski parlament je z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu leta 2009 pozval k razglasitvi 23. avgusta za evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Za dan spomina je izbral dan, ko sta leta 1939 nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. V Sloveniji dan spomina zaznamujemo od leta 2012.

Podatki o tem, koliko žrtev po svetu so povzročili trije totalitarni režimi - fašizem, nacizem in komunizem -, so različni, zagotovo pa je bilo žrtev več deset milijonov.