Dan D za dogovor ZN o migracijah

V maroškem Marakešu bodo danes članice Združenih narodov potrjevale globalni dogovor Združenih narodov o migracijah, ki je razdelil evropske države in slovensko javnost. Nekaj več kot deset držav, večinoma evropskih, ne bo pristopilo k dogovoru, saj da enači nezakonite in zakonite migracije. Slovenija se mu bo pridružila.

Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo.

Julija ga je podprlo vseh 193 članic ZN, razen ZDA, ki so se iz pogajanj umaknile že decembra lani. Da k dogovoru ne bodo pristopile, je doslej potrdilo še nekaj več kot deset držav, med katerimi so predvsem evropske. Kot razloge za umik so navedli predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.

Vlada zavrnila pozive opozicije

Tudi v slovenskih opozicijskih strankah, ki so vlado pozvale k odstopu od dogovora, trdijo, da dogovor enači nezakonite in zakonite migracije. Izpostavljajo še, da dogovor ne naslavlja vzrokov migracij v izvornih državah.

Slovenska vlada je trditve opozicije zavrnila in podprla dogovor. Odločila je, da bo k dogovoru v Marakešu pristopila tudi Slovenija. Slovensko delegacijo bo vodil državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin.

Na medvladni konferenci, ki bo danes in v torek, bodo besedilo sprejeli s soglasjem prisotnih. Predvidoma bo predsedujoči na današnji slavnostni seji predstavil besedilo dogovora in - če nihče od sodelujočih ne bo izrazil nasprotovanja - razglasil dogovor za sprejetega.