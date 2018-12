Pahor podelil medalje za zasluge pri obvladovanju migrantske krize

V pomoč migrantom so se vključili nevladne organizacije in veteranska združenja, podjetja, župani z vodstvi občin in službe nujne medicinske pomoči, predvsem pa izjemno veliko prostovoljk in prostovoljcev, brez katerih bi težko opravili vse delo tako zavzeto, skrbno in humano, so spomnili v utemeljitvi.

Predsednik republike Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v predsedniški palači podelil medalje za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v letih 2015 in 2016. Gre za medalje za zasluge na varnostnem in vojaškem področju ter za zasluge na civilnem področju posameznikom in institucijam iz Slovenije ter držav Evropske unije.

Migrantska kriza v navedenem obdobju predstavlja eno izmed najtežjih preizkušenj na humanitarnem in varnostnem področju v času samostojnosti, so navedli v utemeljitvi za podelitev medalj.

Medalje za zasluge je prejelo pet posameznikov, in sicer nekdanja državna sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic in Andrej Špenga, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Darko But, nekdanji generalni direktor policije Marjan Fank in vodja sektorja v uradu za operativo na ministrstvu za obrambo Stanislav Lotrič.

Slovenija jim je omogočila, da so nadaljevali svojo pot

Prav tako so jih prejeli še Štab civilne zaščite za Posavje, Štab civilne zaščite za Vzhodno Štajersko, policijski upravi Maribor in Novo mesto, 1. in 72. logistična brigada Slovenske vojske, avstrijska zvezna policija, ministrstvo za notranje zadeve, policija Češke republike, vojska Češke republike, estonski urad za policijo in varovanje meje, francoska policija, latvijska državna policija, litovska policija, policijska enota za obvladovanje izgredov, Madžarska, poljska mejna straža, romunska mejna policija in romunska policija, urad mejne in tujske policije Slovaške republike in zvezna nemška policija.

V utemeljitvi medalj so pojasnili, da je prva velika skupina migrantov Slovenijo prečkala sredi septembra 2015. Nekaj tisoč migrantov je država oskrbela, jim ponudila nastanitev, izvedla postopke, ki jih nalagata slovenska in evropska zakonodaja, ter jim omogočila, da so svojo pot nadaljevali v ciljne države.

Drugi prehod je Slovenijo dosegel 16. oktobra 2015 in trajal do 8. marca 2016. V tem obdobju je v Slovenijo vstopilo nekaj manj kot pol milijona ljudi: vsak dan med štiri tisoč in devet tisoč, 21. oktobra pa kar trinajst tisoč ljudi.

Priprave so se začele že v prvi polovici leta 2015

Kot so navedli v utemeljitvi, je Slovenija priprave na množičen prihod migrantov začela že v prvi polovici leta 2015, intenzivneje pa se je nanj začela pripravljati julija 2015. Vlada je osrednjo usklajevalno vlogo dodelila ministrstvu za notranje zadeve, ki je v ožji operativni del vključilo policijo. Ta je po navedbah urada predsednika republike z načrtnim delom in preudarnimi ukrepi obvladovala varnostne razmere ter zagotavljala nadzor na slovenskem ozemlju.

Vključena je bila tudi uprava za zaščito in reševanje s štabi in enotami civilne zaščite, prek nje pa še številne humanitarne in druge organizacije, ki sicer delujejo v sistemu zaščite in reševanja. S predstavniki ministrstva za notranje zadeve so poiskali in uredili lokacije za sprejem in začasno nastanitev migrantov ter v sodelovanju s Slovensko vojsko poskrbeli za prehrano, oskrbo in učinkovito logistično podporo.

Pomoč so ponudila podjetja, tako avtobusna kot Slovenske železnice, vključili pa so se tudi posamezniki, ki so zagotavljali varne prevoze. "Vseh ni mogoče našteti. Neprecenljivo pomembna sta bila tudi objektivno poročanje medijev ter zavzeto delo novinarjev in novinark, ki so spremljali dogajanje," so pojasnili v utemeljitvi.