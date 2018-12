Hrvati prijeli tihotapca migrantov, povezanega s pakistanskimi obveščevalci

Na Hrvaškem so letos izvedli šest podobnih preiskovalnih akcij proti organiziranim skupinam tihotapcev ljudi. Prijeli so 29 oseb, med njimi tudi dva državljana Afganistana in državljana BiH.

Hrvaška policija je razbila še eno skupino, ki je tihotapila ljudi iz Bosne in Hercegovine skozi Hrvaško v Italijo in Slovenijo. V Zagrebu so v četrtek prijeli več osumljencev, ki naj bi jih po navedbah hrvaških medijev vodil 20-letni pakistanski državljan s povezavami s pakistansko diplomacijo in obveščevalno službo.

Hrvaški policisti so v sodelovanju z uradom za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) v četrtek zgodaj zjutraj potrkali na vrata osumljencev, večinoma na območju Zagreba. Prijeli so več kot deset oseb, med katerimi so najmanj trije tuji državljani, danes poroča hrvaški Jutarnji list.

Rad se je ponašal s prestižem

Kot navaja, je med prijetimi tudi 20-letni državljan Pakistana Samir Pervez Kan, ki je že nekaj časa tarča hrvaške policije zaradi indicev, da se ukvarja s tihotapljenjem migrantov iz Azije v države Zahodne Evrope. Hrvaški državljani naj bi bili večinoma vozniki.

Pred prijetjem so hrvaški mediji med drugim objavili, da je bil Kan eden organizatorjev mednarodne verige tihotapcev ljudi in da je imel povezave s pakistanskim diplomatom v Italiji in pakistansko obveščevalno službo. Kan se je na družbenih omrežjih rad ponašal s fotografijami, na katerih se je pojavljal s prestižnimi avtomobili in ročnimi urami.

Hrvaški preiskovalci za zdaj niso želeli razkriti več informacij o postopku proti še eni mednarodni skupini tihotapcev ljudi. Pričakovati je, da bo Uskok zahteval preiskovalni pripor za nekatere od prijetih oseb. Takrat naj bi objavili tudi uradne informacije o zadevi.