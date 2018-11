Nemški parlament z veliko večino za dogovor ZN o migracijah

Nemška vlada je v dokumentu o podpori pojasnila, da v tem mednarodnem dogovoru, ki ga bodo potrjevali na konferenci 10. in 11. decembra v Maroku, ni pravno obvezujočih pravic ali dolžnosti in da za seboj ne bo potegnil kakršnekoli spremembe zakonodaje.

S tem so želeli zavrniti kritiko skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) in bolj konservativnega krila krščanske unije CDU/CSU, v katerih so opozarjali, da se bo s potrditvijo dogovora spremenila nemška zakonodaja, v državo pa da bo prišlo še več migrantov.

Proti dogovoru se je danes izrekla tudi Slovaška

Doslej je že več držav sporočilo, da ne bo pristopilo h globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Med temi so ZDA, Madžarska, Avstrija, Češka in Bolgarija.

Ravno danes so se proti dogovoru izrekli tudi v Bratislavi. Slovaški parlament je z veliko večino glasoval proti, češ da dogovor v svoji trenutni obliki ni v skladu z varnostno in migracijsko politiko države. S tem so podprli stališče vlade, proti kateremu je glasovalo le 15 poslancev.

Pred obalo Španije rešili več sto migrantov Število migrantov, ki prečkajo Sredozemsko morje, ne pojenja, čeprav se bliža zima. Pred obalo Španije so v Alboranskem morju tako rešili več kot 560 migrantov, našli pa so tudi tri trupla, je pozno v sredo tvitnila španska obalna straža. Večino oseb, ki so jih rešili, so prepeljali do mesta Malaga, druge pa v pristaniški mesti Almeria in Motril.

Za zdaj sicer še ni znano, ali bo Slovaška na konferenco v Marakeš kljub umiku podpore dogovoru poslala svojega predstavnika.

Slovenija se bo dogovoru pridružila, je sredi meseca potrdila slovenska vlada. Opozicija sicer dogovoru nasprotuje, zaradi česar sta poslanski skupini SDS in SNS v parlament vložili predlog za razpis referenduma o dogovoru.